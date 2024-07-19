週六高溫飆37度 紫外線爆表注意防曬

氣象署提醒，週六各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，午後需留意短延時強降雨。（資料照）

2024/07/19 21:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（20日）各地上午晴朗穩定、炎熱，高溫可達37度以上，同時紫外線爆表，戶外活動注意防曬。

中央氣象署預報，週六台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，高溫普遍為33至36度，尤其大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，外出務必注意防曬並多補充水分。

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降雨方面，環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，午後在各山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，午後外出請注意天氣變化，前往山區、溪流附近請特別注意自身安全。

天氣風險公司指出，週末六日太平洋高壓影響及東南風環境，台東至恆春半島等迎風面地區偶有局部短暫陣雨，其他地區上午晴到多雲，午後時段在山區及近山平地區域有熱對流雲系發展影響機會，可能帶來局部短暫雷陣雨，不過午後降雨的區域有逐漸縮小的趨勢。

紫外線指數部分，週六除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣和連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，週六環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六高溫普遍為33至36度，大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率。（擷取自中央氣象署）

週六紫外線指數高，外出請注意防曬並多補充水分。（擷取自中央氣象署）

空品方面，週六竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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