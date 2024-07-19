下週二到週五「全台天氣不穩」 可能發颱風海警時間點曝

菲律賓東方海域低壓將在下週接近台灣。（氣象署提供）

2024/07/19 19:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕菲律賓西邊和東邊海面各有一個低壓，中央氣象署預報，菲律賓東方海面的低壓最快明天可能發展成為熱帶性低氣壓，預估未來路徑將沿著東方海面北上，會視路徑評估發布海上颱風警報的時機，也提醒下週二（23日）到下週五（26日）台灣各地天氣都會受到這個熱低壓或颱風影響。

氣象署預報員曾昭誠說，明起週末假日的天氣一樣是高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣，中南部跟各地山區、台東跟恆春半島則有陣雨或雷雨，下週一之後天氣會因菲律賓東方海面的這個熱低壓或颱風開始有變化。

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「目前在菲律賓東方海面的低壓在明、後兩天就會發展成熱帶性低氣壓，之後發展成颱風，預計下週一慢慢接近台灣」，曾昭誠說，下週二起是這個颱風影響台灣較明顯的時間點，受外圍環流和迎鋒面影響較大。

至於何時發布海上颱風警報？曾昭誠說，最主要還是看這個低壓生成的地點和未來路徑，目前連熱帶性低氣壓都還沒達到，要足夠靠近才會發布海警。至於菲律賓西方海面、位在南海的低壓已經在今天（19日）下午發展成熱帶性低氣壓，曾昭誠說，它在下週一前後會接近中國海南到廣東沿岸，對台灣較無影響。

明起週末兩天假日（20日、21日）各地晴到多雲，高溫炎熱，大台北、桃園及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天發布「月長期天氣展望」，未來第1週（7月20日到7月26日）期初各地高溫炎熱、晴到多雲、午後局部地區有短暫雷陣雨；期中至期末受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，各地有短暫陣雨或雷雨，局部地區可能有較大雨勢；未來第2週（7月27日到8月2日）受低壓帶影響，環境水氣偏多，降雨以南部為主，第1週期中起至第2週模式不確定性較高，要注意氣象署發布的最新颱風動態資訊。

週末高溫預測。（氣象署提供）

未來降雨預測預測。（氣象署提供）

氣象署發布未來兩週長期天氣展望。（氣象署提供）

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