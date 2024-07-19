氣象署下午發布最新分析 颱風若形成下週二、三最接近台灣

氣象署分析各國對颱風的預測降雨狀況。（取自氣象署官網）

2024/07/19 16:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕南海到菲律賓東方海面有低壓帶，中央氣象署今天（19日）下午2時發布「熱帶性低氣壓或颱風未來動態影響分析」，指出一旦菲律賓東方海面的低壓發展為熱帶性低氣壓或颱風，受到太平洋高壓導引朝西北方向移動，將逐漸往台灣東方海面接近，23日、24日（下週二、週三）颱風最接近台灣。

氣象署分析顯示，根據最新氣象資料顯示，現於菲律賓西側的低氣壓將持續向西移動並有增強的趨勢，此低壓下週將接近華南至中南半島沿海，對台灣較無影響；但是菲律賓東方海面的低氣壓在本週六、下週日（21日）逐漸向西北移動接近呂宋島東方海面，有增強為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，且受太平洋高壓導引朝西北方向移動，預計在本月23日、24日（下週二、週三）以通過台灣東部外海北上的機率較高。

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氣象署分析，綜合各項最新資料研判，今天到下週日（21日）各地仍高溫炎熱，為晴到多雲為主的天氣，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨；20日、21日午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。22日隨著低壓帶北移，東半部及南部地區降雨機率提高，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署分析，23日到25日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率。氣象署提醒，由於熱帶系統未來形成位置、路徑有不確定性，雨勢大小及降雨熱區可能隨最新氣象資料而有所變動。

氣象署也指出，各國數值模式預測台灣降雨的強度及範圍仍有分歧且逐報調整，美國及本署全球模式顯示熱帶系統發展較強並且較接近台灣，23日之後台灣雨勢明顯且範圍較廣。但我國氣象署的全球模式豪大雨發生時間較早，而美國全球模式較晚。

另外，歐洲模式顯示，22日起北部、東半部雨勢增加，23日西半部雨勢較為顯著；我國氣象署署高解析模式則顯示，22日起東半部降雨增多，23日東半部雨勢明顯；綜合上述資料研判，顯示熱帶系統未來路徑及降雨仍有高度不確定性。

從南海到菲律賓東方海面都有低壓發展中。（取自氣象署官網）

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