內政部赴花蓮說明震災重建 傅崐萁放話：不要玩文字遊戲

內政部次長董建宏說明，今天蒐集災民意見後，會以從優、從速、從簡幫助災民解決問題。（記者花孟璟攝）

2024/07/19 13:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「0403震災重建條例草案」及「花東快速公路建設特別條例草案」，經本月16日朝野協商後撤案，傅崐萁讓步，改以主決議取代特別條例；主決議內容包括可補助原容積興建成本85％、紅單建物拆除由政府全額負擔等，內政部次長董建宏也到花蓮開說明會。立委傅崐萁則在會後放話，要求內政部「不要玩文字遊戲」，強調就是要把災民房屋蓋回原貌，恢復災民原有生活。

0403震災後，財團法人賑災基金會、內政部下鄉主導花蓮重建，而立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚則是主張要在立院推「0403震災重建條例草案」，不過，本月16日立法院透過朝野協商，3黨黨鞭全數簽字，通過「協助地方重建主決議」，內政部今天由次長董建宏、以及立委傅崐萁，特地在花蓮找來受災戶召開主決議內容說明會。

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立委傅崐萁首先表示，針對政府提供的危老都更「一坪補助12萬元、還設上限30坪」，對災民極不公平，因為內政部自己的社會住宅決標都是一坪18萬元計算，因此16日立法院透過朝野協商達成決議，內政部長劉世芳、交通部長李孟諺等都有簽字，「用主決議取代0403災後重建條例」。

傅崐萁強調，他要求應取消30坪上限、提高每坪補助單價，更要求應該以原地原容積的「新建成本」，不能以原始建物成本來補貼，並放話「希望政府不要對災民玩文字遊戲」、「立院下個會期還要審預算」！

內政部說明，目前多數紅單房舍已進入都更及危老作業程序，未來可得到容積獎勵，因此主決議三項內容中，首先，如無意願參加危老都更原地重建者，補助以原地原容積的興建成本85％為原則，並為上限，詳細辦法於2個月內訂之；第二，經認定紅單的房屋，其拆除、運輸、去化費用依法由地方政府先以災害準備金支應，不足部分應由中央政府全額負擔相關費用；至於地方產業振興，也將由經濟部、交通部與花蓮縣政府共同研議，已匡列的振興預算包括經濟部活絡夜市商圈3599萬元、交通部旅遊振興12.71億元，以促進活絡花蓮經濟發展。

包括天王星、統帥大樓等受災戶則反映，大樓為住商混合使用，但目前賑災基金會補助僅限自住戶，但一樓店面、或配合政府公益出租方案的房東屋主都拿不到補助；其中有位房東說，她因生病無法工作，只能靠早年購入天王星大樓中一戶來出租，用租金過活，現在房子沒了，生活已陷困境。

天王星的店面所有權人劉先生說，大樓每一戶持有人不會說完全自住，一定是有出租，如果用自住來切割補助，叫他們怎麼甘心去簽同意書？

內政部國土管理署副署長徐燕興強調，今天召開說明會目的就是希望聽取地方受災民眾意見，將帶回後續研議，詳細辦法於2個月內訂之；內政部次長董建宏則強調，會以其他社會補助方案協助災民。

針對立院16日針對花蓮地震後重建的主決議，內政部次長董建宏、立委傅崐萁等今天到花蓮找受災戶開說明會。（記者花孟璟攝）

傅崐萁今天表示，針對立院朝野協商後取代0403重建條例的主決議，需由內政部2個月內訂定詳細辦法，他希望政府不要跟災民玩文字遊戲，應確實幫災民補助新建房屋的經費，幫助蓋回原容積的房屋，以回復正常生活。（記者花孟璟攝）

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