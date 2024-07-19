以全人教育為理念當夢行者 永慶高中校長郭春松獲師鐸獎

永慶高中校長郭春松（前）以打造適合學生學習環境，率領學校團隊創新教學，讓孩子勇於築夢。（郭春松提供）

2024/07/19 09:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕教育部7月18日公布今年師鐸獎名單，嘉義縣永慶高中校長郭春松投入教職30年，以全人教育為教育理念，透過創新及特色教學，發掘學生潛能、勇於築夢，他表示，感謝母校政大教育系栽培，以及30年來家人、學校伙伴及長官支持，讓他以成為稱職的「夢行者」為志業，鼓勵孩子成為「夢想者」，構築「夢之鄉」與孩子同行。

郭春松表示，教育是成人之美，幫助人成為人的歷程，全人教育一直是他在教育場域中的夢想，尤其從擔任竹崎高中校長至永慶高中校長，十年來承擔領航者責任，以「珍視學生，猶如親生」態度，用心教導每名學生，遵循母校指導，讓教育機構成為醞釀夢想、呵護夢想與培力夢想的夢之鄉。

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郭春松1994年自政大畢業，先在台北市敦化國中任教，1997年返回嘉義任職於東石高中，2014年擔任竹崎高中校長，3年前轉任永慶高中校長至今；郭春松工作之餘不斷學習進修，先後取得嘉義大學家庭教育研究所碩士學位、政治大學教育系博士學位，還積極投入社會服務，擔任如嘉義縣聲暉、脊髓損傷協會等訓練講師，還曾與莊素鍾老師協助菜脯根文教基金會創作一首〈嘉義新希望〉，為安仁家園創作一首院歌〈安仁之歌〉。

郭春松說，曾教導一名女學生「小智」，高三升學選填志願因自己的理想與父母期待有不同堅持，導致親子關係僵持不下，他擔任家長與學生間橋梁，引導小智升學方向，小智完成大學學業，還赴中國北京完成博士學位，最後到高雄國訓中心擔任運動心理師，看著學生每個階段與他分享築夢成果，成為他堅持教育理念的動力。

永慶高中校長郭春松（右三）以全人教育為理念，期許自己成為夢行者，鼓勵孩子成為夢想者築夢。（郭春松提供）

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