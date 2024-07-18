他怨「1平民小吃」年年漲！網喊：公道價15元

網友表示，看到紅豆餅已經漲到最貴一顆35元，讓他好奇，「現在紅豆餅的合理價是多少？」（資料照）

2024/07/18 22:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著物價不斷升高，許多平民小吃也跟著漲價，讓民眾紛紛叫苦連天。有網友表示，家裡附近的紅豆餅已經漲到最貴一顆35元，讓他直呼，「心好累，現在紅豆餅的合理價是多少？」

一名網友在PTT發文表示，因為突然很想吃紅豆餅，發現家裡附近的攤子一顆要價25到35元，讓他直呼「心好累」，並詢問網友，「現在紅豆餅的合理價是多少？我可以只買一顆嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「超過20不買」、「25-35也太貴了吧」、「料夠多大顆1顆25合理吧」、「基本口味緊繃25」、「巷口最近新開一家一律15塊的，不知道能撐多久」、「以前都攤車啊，現在都店面哪可能便宜」、「以前是10元3顆，現在看是一個15元，這應該是通膨最嚴重的商品？」、「紅豆餡成本大概6塊，不含水電瓦斯人事」、「我有在信義區百貨看到50元一顆的紅豆餅」。

對此，大多網友認為紅豆餅可接受的價錢範圍為15到25元，「公道價15元」、「連晴光紅豆餅這種連鎖店都賣15了，我想不到為什麼其他路邊攤敢賣的比他貴」、「湖光市場有15的」、「15，了不起大一點，料多一點25」、「15很ok啊，人家也要生活的」、「皮厚大顆的20-35。 傳統小的那種超過15就不行」。

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