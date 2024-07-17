立院決議 公糧收購價 每公斤漲5元／農業部︰恐三輸 將推一集二轉三加三

學者示警，公糧價格調漲5元將帶動物 價上漲，未來自助餐一碗白飯恐從10元 至少漲到15元。 （資料照）

2024/07/17 05:30

〔記者楊媛婷、林欣漢／台北報導〕立法院院會昨決議，要求農業部將公糧收購價格自每公斤廿六元（含烘穀費）提高五元到卅一元，農業部表示，這絕非最佳選項，將推「一集二轉三加三措施」實質增加農民收益；學者則示警，公糧價提高將帶動末端物價上漲，未來自助餐一碗白飯恐從十元至少漲到十五元。

學者示警︰自助餐一碗白飯恐從10元漲到15元

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國民黨團原本主張公糧收購價每公斤調高八元，昨在院會提出修正動議，改為每公斤調高五元；民眾黨團也提修正動議調升五元以上。立法院長韓國瑜裁示修正動議通過，要求農業部將公糧收購價格自每公斤廿六元調升五元以上，並加速提升整體雜糧種植面積，以因應物價波動導致務農成本提高，體恤基層農民。

我國是全球唯一還在實施保價收購的國家，現有耕作面積近廿五萬公頃，若公糧價調漲五元，依農業部試算，國庫年增近五十億元支出，且依過往經驗，農民將會搶種，稻作面積若增至廿八萬公頃，每年國庫收購公糧支出增近一百廿億元，每年要花逾二百億收購公糧。

農業部長陳駿季上週表示，依過去經驗，公糧價提高後物價會大漲，也會因農民搶種豐產但品質欠佳米，反讓進口米搶市致米價崩盤，完全是三輸。此外，農民生產成本也調漲，農民無實質獲益，轉作雜糧的農民也會改種稻米，不利我國產業均衡發展與糧食安全。

農業部強調，在原有二期作不種稻獎勵下，會續推已受產地農民八成以上支持的「一集、二轉、三加三」措施，鼓勵公糧農民加入集團產區，提供獎勵金，預計三年內乾穀每公斤價格提高三元，每年只要支出近廿一億元就可達到增加稻農收入實質成效。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，公糧價格調漲勢必帶動餐飲零售市場飯價上揚，未來到自助餐點一碗飯恐從十元漲到十五元，即使未來米價下跌，小吃店售價不會調整，國內有六成人口是外食，物價劇烈波動人民會很有感。

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