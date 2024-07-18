竹北天坑案附近社區憂地質不穩 豐邑機構：持續監測

曾經坍塌且掉入一台特斯拉的竹北市莊敬六街，因豐邑機構的重鋪路面，昨天已看不出去年竹北天坑的痕跡。（大有可為公寓大廈管理委員會提供）

2024/07/18 18:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕豐邑機構今天主動回應「大有可為社區」居民對社區建物、周邊道路安全問題的憂慮，表示針對該社區他們拜訪10多次，多次主動提出社區鄰損修繕討論，也完成了與周邊所有店家營業損失的賠償和解，其他相關社區也已展開公設和住戶鄰損協商，有3成多住戶登記有鄰損，其中已完成約75%的會勘，並陸續安排施工。

大有可為公寓大廈管理委員會獲悉檢方起訴竹北天坑案後提出3點訴求，希望緊鄰著豐采520建案基地、受害最深的他們，針對520地號建物，相關單位要嚴格把關外，另交台北市土木技師公會做相關審查，並立即依照專家建議進行補強，以確保建物的結構安全。

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其次，周遭道路的地質問題，他們要求立即做全面性的地質檢測與改良工程。

最後，他們要求豐邑機構另提撥一筆公共安全基金，運用於將來可能出現的突發事件的緊急應對，同時也可作為對受影響居民和社區的補償基金。

豐邑機構今天傍晚主動回應表示，他們自2023年10月起至今18次拜訪大有可為社區，積極溝通也多次主動提出社區鄰損修繕討論。目前已完成了與周邊所有店家營業損失的賠償和解，以及持續進行鄰近其他社區的鄰損會勘和修繕。

關於莊敬6街與勝利2路的社區部分，已於今年3月份進行公設及住戶鄰損協商，目前有登記鄰損的住戶約3成多，現已完成約75%的會勘，並陸續安排施工。豐邑從5月起也邀請專業技師於社區駐點，免費提供居民全方位的建物安全諮詢服務。

公設鄰損則在6月底收到社區提供的資料後，派員會同社區現勘，並於現勘全面完成後，會在第一時間跟社區開會討論後續權責問題和如何修繕。

另外今年4月3日地震過後，他們也隨即派員到大有可為社區做建物健檢，雖遭婉拒，但仍持續和社區溝通。

豐邑機構強調，即便搶險過後，至今停工超過1年的期間，他們一直持續在做道路周邊全面的監測，也委由超過3家的鑑定單位，包括居民指定的鑑定單位進行鑑定，檢測結果也是安全無虞，時至今日仍持續安排透地雷達進行掃描及建物監測，並交由住戶指定技師進行判讀，確認安全無虞。#

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