楊文科涉貪昨起訴 今視察湖口高中新建校舍進度

施工單位向新竹縣長楊文科（右）簡報縣立湖口高中外牆顏色所代表的意涵。（記者黃美珠攝）

2024/07/18 14:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕遷校談了多年的新竹縣立湖口高中，目前正進行中的新校舍1期新建工程腳步正逐步超前，縣府計畫明年8月就將讓這所學校正式「搬家」。為了讓整體速度持續加速邁進，縣長楊文科今天視察工程進度和品質，也親自替新校舍的外牆挑色，為迎接明年的落成啟用而預做準備。

縣府工務處長戴志君說，縣府斥資9.2億遷建的湖口高中，校舍占地4.2公頃，分2期新建，5棟教學大樓和運動場等，將有普通教室28間、專科教室26間、行政空間及圖書館，法定停車格有50個。

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原定工程進度是52.906%，到本週日（14日）為止，實際進度已達55.101%。而因應該校明年8月遷校後會同時增加3班招生，所以屆時1期工程完竣的校舍，將會先讓部分取得使照建物先行啟用。

簡報的建築師告訴楊文科，新校區整體建築色以淺米色為主，外牆用新竹縣鳥五色鳥為設計元素，以塊狀色彩點綴在淺米色的外牆上，象徵學子們如同五色鳥般，帶著對家鄉的熱愛與活力，在校園中飛翔。

縣府教育局長楊郡慈說，湖口高中新校區的完工可望紓解舊校區招生壓力，更能為湖口、新豐地區挹注更多元的教育資源。至於該校第2期工程正準備遴選建築師，以接力規劃打造。

湖口高中校長姜錢珠說，該校新校區以成為具特色的AI創新學園為目標。114學年度將新增3個普通班，其中包括「AI資訊科技特色實驗班」，以因應新竹縣科技城市需求與全球產業革新浪潮來作育人才；未來2期工程完成後，還將再增3班，電機與電子群及設計群科。

聽完相關簡報，楊文科親自替學校外牆選色、留名見證，也進入工地實際了解工地的施工現況和品質。

新竹縣長楊文科（右）今天視察縣立湖口高中新校舍新建工程，聽取施工單位簡報進度。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科實際進入縣立湖口高中1期校舍新建工程工地內，聽取縣府工務處長戴志君（右）說明各區工程現況。（記者黃美珠攝）

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