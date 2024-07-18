涉貪起訴後首露面 楊文科稱停、復工都依法辦理

被起訴重罪後，新竹縣長楊文科今天如常視察工地進度，面對外界關切，他強調豐采520建案，縣府工務處一切依規辦理，他更沒有施壓和護航。（記者黃美珠攝）

2024/07/18 13:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科昨天被依貪瀆罪嫌起訴，今天早上11點他視察縣立湖口高中新建校舍工程進度，獲得跨黨派的縣議員和地方人士到場相挺。

一如今年2月底楊文科遭到檢調搜索調查和交保後，次日一早就有多名國民黨籍的鄉鎮長捧著鮮花到縣長室替楊文科加油打氣。

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今天楊文科原定就要視察湖口高中校舍新建工程，昨天碰到檢方起訴，多名國民黨籍議員如徐瑜新、張益生、陳凱榮，分別從關西、五峰以及竹北到場相挺，除了湖口鄉的國民黨縣議員吳菊花外，民進黨籍議員何建樺、勞動黨籍議員羅美文也在列。不過何建樺強調，他到場是為了關心湖口高中校舍新建和整體遷建進度。

楊文科進入工地視察前受訪指出，對於豐采520建案所導致竹北天坑事件，從開始塌陷迄今，縣府都依據相關法令的規定，和新竹縣建築爭議事件處理原則辦理，都是用會不會影響公共安全之虞的狀況下來考慮，所以過程中有復工、有搶險，到目前也仍依據相關的程序進行中，迄今縣府也還沒有核准豐邑機構復工。

楊文科稱，整個過程都是大家在討論，沒有所謂他對誰施壓的問題，因為所有的專業都是由工務處的專業主管來決定的，這也是依照縣府分層負責表來決定的，縣府同仁都是依據規定來辦理，絕對沒有徇私舞弊的情形。

至於什麼政治獻金、禮券等事情，楊文科說，過去都講得很清楚了，都是依照規定，所2.5億多的犯罪所得，他真不知道檢方怎麼算的，完全不清楚。

此時，勞動黨籍縣議員羅美文主動跳出來幫腔說，湖口高中流標10幾次，假如沒有楊文科的魄力，找來所有廠商一起談，把建材、工程等談出一個價碼才能把這個湖口高中發包施工。

羅美文說，嚴格講這個也叫圖利，但是如果沒有楊文科的勇於任事，湖口高中到現在還是看不到影子的，所以他鼓勵楊文科一定要把很多事情講出來給鄉親知道。

前述議員在楊文科完成外牆選色後，有多人還跟縣府工務、教育局處官員一起振臂，幫楊文科加油，高喊楊文科清白。

新竹縣長楊文科（右）今早視察湖口高中校舍新建進度且替校舍外牆選色，該校退休校長張華堂（左）趨前送暖。（記者黃美珠攝）

國民黨籍新竹縣議員徐瑜新（前右2起依序往左）、勞動黨籍縣議員羅美文跟縣府官員一起振臂為昨天被起訴重罪的縣長楊文科高喊加油和清白。（記者黃美珠攝）

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