中市小黃公車25條 乘客以55歲以上長輩、學生最多

服務偏鄉的小黃公車目前共有25條路線，搭乘者多為長輩及學生。（市府提供）

2024/07/18 17:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市小黃公車路線達25條，範圍涵蓋山海屯21個行政區，交通局調查，乘客以55歲以上的市民與學生最多，足見照顧到偏遠地區長輩出入社區採買及學生就學交通的需求。

此外，交通局調查結果顯示，整體乘車滿意度達95%，其中「駕駛行駛平穩且注意行車安全」滿意度96.1%為最高，另「車輛內部環境整潔」、「駕駛服務態度親切」及「車輛乘坐舒適滿意度」皆有達到95%以上。

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，透過調查結果進一步分析，小黃公車搭乘族群主要是55歲以上的市民，其次是20歲以下的學生，有40%乘客每週搭乘2至3次小黃公車為最多，86%乘客是在站牌等車，搭乘目的主要以採買、就學居多。

葉昭甫表示，顯示小黃公車在服務長輩及學生族群為主要使用者，民眾的搭乘心聲也是交通局及小黃公車業者未來持續提升服務精進的參考指標。

交通局為提供市民更優質公共運輸服務，規劃以小黃公車服務偏鄉地區，路線串聯地方學校、醫院、區公所、市場、交通場站等地；今年初再新增3條路線，目前台中市共有25條小黃公車路線，全程免費搭乘。

交通局指出，因一輛計程車最多乘載3至4位，建議於乘車前一日電話預約，保障乘車權益，預約人數較多時車隊也會加開車輛，讓民眾放心外出、平安返家。

交通局強調，小黃公車平日也會固定加開接送孩童上下學班次，改善公車量能不足情形；甚至載送年長者往疫苗快打站、日照中心等地，用心服務在地民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法