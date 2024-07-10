中市小黃公車 后里黃18路再延伸2公里

黃18路7月起延駛至「慈濟后里聯絡處」，交通局長葉昭甫詢問民眾搭乘感受。（市府提供）

2024/07/10 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為方便偏遠地區的民眾有公車可搭，中市交通局推小黃公車，其中黃18路主要行走后里車站到四塊厝（合安宮），但距離四塊厝（合安宮）2公里遠的慈濟后里聯絡站附近的住戶及想要到聯絡站從事志工的民眾就要走2公里的路，因此經過協調，7月1日延駛到慈濟后里站，方便更多的民眾搭乘。

交通局長葉昭甫表示，黃18路自7月1日起延駛至「慈濟后里聯絡處」，延駛站點10天來獲好評，還貼心調整發車時刻，滿足后里區里民及慈濟志工們交通需求；佛教慈濟基金會師兄、師姊乘坐黃18路后里四塊厝線也紛紛稱讚小黃公車好便利。

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台中市自2017年起推動小黃公車計畫，利用計程車代替公車服務，已從最初的2條服務東勢區及豐原區的路線，至今已有25條路線，服務山、海、屯區21個原縣區，全程免費搭乘，深入公車難以到達的「巷仔內」，與市區的公共運輸無縫接軌。

葉昭甫表示，要讓台中市625里都能選擇各種公共運輸服務，從傳統公車、捷運、小黃公車、市民小巴、梨山幸福巴士、YouBike等大眾運輸工具深入各區里，黃18路延駛到慈濟后里聯絡處，感謝怡美車隊支持參與接送服務。

黃18路沿途行經慈濟后里聯絡站、四塊厝（合安宮）、后里游泳池、七星國小、后里區公所、內埔市場、后里國小等地，終點站停靠「后里車站」等站點；后里區里民可輕鬆搭乘小黃公車做公益，也方便從甲后路轉乘市公車至外埔、大甲等地，更加符合乘車需求。

慈濟后里聯絡處組長塗淑敏表示，有了小黃公車黃18路後，無論至區公所洽公、游泳池運動，只要預約就能搭車，也提供慈濟志工們便捷的交通方式。

黃18路7月起從后里火車站延駛至「慈濟后里聯絡處」。（市府提供）

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