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台南小黃公車再增7區11條路線 10月起陸續上線

南市小黃公車累計已服務超過20萬人次。（圖由南市交通局提供）

南市小黃公車累計已服務超過20萬人次。（圖由南市交通局提供）

2024/07/10 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市小黃公車持續擴大服務範圍，交通局已完成第5期11條小黃公車新路線評選作業，服務版圖擴及至新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等7行政區。交通局表示，業者籌備後力拚今年第4季陸續上線，溪北地區小黃公車也將補上最後一塊拼圖，達成「溪北地區區區有小黃公車」服務。

台南市長黃偉哲表示，南市自2019年推動以來，目前全市已有31條路線，涵蓋20個行政區，累計已服務超過20萬人次，每月使用量也屢創新高，已突破8000人次，無論長者就醫、孩童就學、居民日常生活採買等都十分便利。

南市交通局長王銘德表示，這次11條路線深入後壁、鹽水、新營、麻豆、下營、新化、安南區等地，都是首次有小黃公車駛入。原已有小黃公車服務的西港、七股、佳里、六甲、柳營、東山及官田，也將有更多路線投入服務。

王銘德說，本批規劃路線全數上線後，台南小黃公車共計有42條路線，擴及27個行政區，且溪北地區將達成「區區都有小黃公車」，搭配既有公車路線，串起各地綿密公共運輸服務。

南市公運處長吳俁之表示，全新的11條路線日前已完成評選營運業者，未來將分別由「成功汽車股份有限公司（台一大車隊旗下）」及「皇冠交通股份有限公司（中華衛星大車隊）」負責營運。

南市小黃公車將新增期11條新路線，服務版圖擴及至新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等7行政區。（圖由南市交通局提供）

南市小黃公車將新增期11條新路線，服務版圖擴及至新化、後壁、新營、麻豆、下營、鹽水、安南等7行政區。（圖由南市交通局提供）

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