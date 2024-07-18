嘉義觀光工廠導入AI與5G科技 創造全新觀光體驗

嘉義觀光工廠導入AI與5G科技創造全新觀光體驗。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/18 15:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府與數位發展部數位產業署合作推出「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，由嘉義縣文化觀光局整合縣府15家觀光工廠，打造智慧導覽平台，透過AI體驗與5G互動擴大消費巿場，今天由縣長翁章梁，數發部數產署長呂正華等人宣布啟動，藉由AI科技瞄準海外及年輕世代觀光客，擴大消費巿場。

翁章梁表示，5G應用計畫搭上智慧觀光熱潮，嘉義縣15家觀光工廠導入AI智慧導覽機器人、光雕互動、AI隨身導覽、360環景拍攝、元宇宙觀光地圖，即日起就可在各觀光工廠體驗5G服務，非常歡迎家長帶著孩子前來遊玩，孩子近距離接觸數位科技之餘，也能了解各工廠的背景文化。

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文化觀光局指出，結盟的15家觀光工廠包括佐登妮絲城堡、品皇咖啡、老楊方城市、梅問屋梅子元氣館、卡羅爾銅管、民雄金桔、余順豐花生、果然茶香、欣欣水泥、旺萊山、嘉義酒廠、冷研碳索館、月桃故事館、丸聚星球、蓋婭莊園，分布在嘉義縣各區域，各具特色，民眾可藉由導覽機器人了解各工廠背景與特色；AI隨身導覽提供遊客智慧導覽體驗與多國語言支援，提供消費者創新5G體驗，也創造友善國際觀光環境，保證不虛此行。

為爭取暑期觀光商機，15家工廠聯合推出贈送大禮包活動，民眾只要前往任意8家合作工廠旅遊，並在手機完成登錄與集章，集滿8個章即可獲得大禮包，限量100份，送完為止。

佐登妮絲集團副董事長陳政治表示，方舟智慧為佐登妮絲城堡打造光雕體驗館，民眾可在體驗館繪畫，經由投影技術讓平面圖案躍上光雕繪畫牆，讓民眾體驗創新互動光雕。

佐登妮絲城堡新打造光雕體驗館。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣15家觀光工廠聯合推出贈送大禮包活動。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁邀請大家到觀光工廠體驗光雕互動。（記者蔡宗勳攝）

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