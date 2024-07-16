雲縣10家暑假聯合促銷起跑 有機會住總統套房

搶暑假旅遊商機，雲林縣10家觀光工廠推出聯合促銷列車即日起跑，各家有優惠外，只要消費還有機會抽中酒店總統套房的住宿券。（記者黃淑莉攝）

2024/07/16 14:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣觀光工廠深受國內外旅客歡迎，根據中華民國觀光工廠促住協會預估，今年相關產值將超過百億元，暑假是旅遊旺季，雲林縣10家觀光工廠舉辦聯合促銷活動今（16）日起跑，只要在9月17日前到10家消費，除有各項優惠，且不限金額憑發票還可參加抽獎，有機會抽中總統套房住宿券。

雲林縣觀光工廠理事長曾士豐指出，這次10家聯合促銷活動，各家除有各項優惠方案，還有結帳當下可享加購價、DIY體驗折價券等加碼回饋，另今年也與縣內旅宿業者跨域合作，只要憑觀光工廠消費發票即有機會抽中酒店總統套房、汽車旅館百坪頂級房及大飯店的貴賓套房等住宿券，另外還有郵政禮券及500元禮品或等值體驗券等。

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縣府建設處長李俊興表示，雲林縣10家觀光工廠有8成為食品，2成為生活用品，廠內有廠家、產品製程參觀介紹，還有手作DIY體驗等，很適合炎炎夏日親子同遊。

雲林縣副縣長謝淑亞說，雲林10家觀光工廠含金量都很高，好玩、好吃，也是寓教於樂最佳食農教育基地，歡迎全國民眾來雲林體驗各家觀光工廠魅力。

中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇強調，台灣推動觀光工廠邁入第21年，現全國有159家，預估今年直接產值超過70億元，相關連產值逾百億元，參觀人數約有2300萬人次，東南亞來的遊客都很喜歡到觀光工廠做深度體驗，雲林雖只有10家但力道非常強，團結合作為地方觀光打拚，這是很非常棒的行銷活動，夏季戶外溫度高，到觀光工廠玩可以吹冷氣，親子一起做手作，還可以買伴手禮，很適合全家同遊。

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