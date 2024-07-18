台灣第1人！台師大邱美虹獲IUPAC化學教育終身貢獻獎

台師大科學教育研究所名譽教授邱美虹（中），榮獲由各國化學家及科學組織代表組成的「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」頒發化學教育終身貢獻獎，是台灣首位獲此殊榮的學者。（台師大提供）

2024/07/18 13:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣第一人！國立台灣師範大學科學教育研究所名譽教授邱美虹，獲由各國化學家及科學組織代表組成的「國際純粹暨應用化學聯合會（IUPAC）」頒發化學教育終身貢獻獎，表揚她在化學教育領域不僅在國內有卓越成就，也積極參與國際性化學組織和相關學術活動，促進了全球化學教育的交流和合作，更提升台灣在全球科學教育社群的國際影響力，貢獻了重要力量。

成立於1919年、逾百年歷史的IUPAC，是由60多個國家的科學和化學組織所組成的學術團體，是全球最重要的化學組織之一，負責新發現化學元素的命名以及訂定各種科學標準等任務。邱美虹曾於2021年獲頒「化學與化工傑出女性獎」，肯定她身為女性科學家對科學和科學教育的貢獻。

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台師大指出，邱美虹的研究探索了如何運用新興科技和互動式教學方法，如人臉辨識、擴增實境和虛擬實境，來提升化學教育的效果。並透過創新的教學策略，如利用數位科技工具和多媒體技術，增強學生對化學概念的理解和應用能力，更提出有效的教學策略幫助學生克服學習障礙。

邱美虹除了於台灣辦理IUPAC化學教育雙年會，還到10多個開發中國家推廣化學教育，並長期加入美國國家科學教學研究學會（NARST）服務，於2016年至2017年擔任NARST史上首位非英語系國家主席，更將2年1次的博士生研究夏令營首次跨出美國境外，移師台灣舉辦。

回首來時路，邱美虹表示，從哈佛大學念書、打工當助教到研究助理，有時冬天在別人屋內取暖，行走與雪地上值班的日子，都已是30多年前的事。畢業後在美國擔任博士後研究員，雖受多次慰留，但她和先生仍毅然決然回台，是從未後悔的決定。

提到教職生涯指導106位碩博生，邱美虹說，有教授形容她是過動兒，其實是自己愛找「樂子」，不論什麼工作或任務，都會讓自己樂在其中，以歡喜心做自己喜歡做的事，或在有被需要的地方耕耘。或許10年後，她想告訴大家全新且充滿挑戰的故事「人生不設限」。

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