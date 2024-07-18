北水處榮獲國際GIS特別成就獎 「自來水智慧化管理系統」服務品質再提昇

台北自來水事業處榮獲SAG特別成就獎。（圖由台北自來水事業處提供）

2024/07/18 12:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北自來水事業處於美國西岸時間7月17晚間於聖地牙哥榮獲Special Achievement in GIS Award（簡稱SAG），該獎項由美國環境系統研究公司（Esri）於全球數十萬GIS專案進行遴選作業，今年北水處獲頒SAG特別成就獎，並由總工程司邱福利代表領獎。

北水處說明，本次獲獎的「台北自來水智慧化管理系統（Water Intelligence System of eTaipei，WISE）」由北水處與台灣世曦共同開發，該系統建置空間資料庫，讓傳統靜態GIS電子圖檔轉化為Data數據，便可導入一系列數據驅動類型的進階應用，包含管網水理模型、AI人工智慧、IoT訊號分析，並整合北水處監控中心、客服系統、資訊管理系統於WISE平台內。

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北水處表示，搭配數位孿生的應用，對於地下看不到的管網，能夠融合已知的儀表數據，透過水理模型分析6300餘公里的管網行為，包含水的流向、流速、水壓、餘氯衰減、消毒副產物增生等，有利於大台北供水調度並穩定水質。

北水處進一步指出，北水處工程師更仰賴該系統的管網模型自動輸出，協助分析局部區域的水壓、理解管網弱點，為工程師進行管網改善、優化水泵操作不可或缺的好工具，未來將持續開發更多應用模組。

北水處強調，藉由本次領獎機會，參與Esri舉辦的研討會，並應邀發表北水處GIS應用的「最佳影像」與「最佳圖面」，分別為管網弱點影像分析以及內湖水質地圖；透過本次研討會與各國水務專家與GIS用戶交流，了解地理資訊的發展與人工智慧的導入，研討新技術的落地策略，有助於進一步優化系統、進而能為用戶提供更優質的服務品質。

台北自來水事業處榮獲SAG特別成就獎。（圖由台北自來水事業處提供）

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