高雄首創數位寵物卡 綁晶片送高雄幣、行動減碳再加碼

農業局攜手資訊中心首創數位寵物卡，綁晶片送高雄幣。（記者陳文嬋攝）

2024/07/17 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局攜手資訊中心首創數位寵物卡，民眾實名綁定寵物，就送65點高雄幣，可兌換超商咖啡或折抵券等，還可享寵物商家、醫院優惠，行動減碳加碼賺雄碳，7月底開放換高雄幣，外縣市民眾高雄消費也能賺高雄幣。

農業局結合資訊中心高雄數位市民網站推出數位寵物卡，民眾完成實名驗證後，綁定名下有晶片寵物，就送65點高雄幣，每1點價值視同1元，更集結40家寵物商家、醫院提供優惠，如寵物美容打9折等，寵物醫院免收掛號費，甚至提供到府服務，還能替寵物建置小檔案，記錄寵物生活。

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此外，民眾還能參加全民碳險任務，以行動減碳加碼賺雄碳，如綠色旅館住宿可賺4千點雄碳，使用環保杯可賺1千點雄碳，搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具，也能視旅程不同賺雄碳，存放在個人驚碳存摺，預計7月底開放雄碳兌換高雄幣，每4千點雄碳可換20點高雄幣。

資訊中心表示，高雄數位市民網站集結137間飯店旅館、67個品牌共上百家分店等，享有食、衣、住、行、育、樂消費優惠，還能以高雄幣兌換超商咖啡或折抵券等，外縣市民眾到高雄消費，也能賺高雄幣享優惠。

農業局指出，數位寵物卡不限設籍高雄市飼主才可使用，民眾只要持手機進入高雄數位市民網站，完成實名驗證，進入我的寵物專區，綁定名下有晶片寵物，提供寵物美容、醫療、購物享優惠，全方位照顧毛小孩生活。

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