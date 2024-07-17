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輕軌沿線將多一處商場！林百貨年底進駐高流珊瑚礁群開「Focus 13」

林百貨年底將進駐高流珊瑚礁群（圖右紅白屋頂建物）開「Focus 13」。（記者王榮祥攝）

林百貨年底將進駐高流珊瑚礁群（圖右紅白屋頂建物）開「Focus 13」。（記者王榮祥攝）

2024/07/17 22:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌沿線將多一處商場！台南-KY在股東常會上宣布，林百貨將進駐高雄流行音樂中心珊瑚礁群開設「Focus 13」據點，預定今年底開幕。

台南-KY旗下有FILA（斐樂）、Reebok（銳步）等兩大品牌服飾、鞋的台灣總代理，Champion（鴻延）鞋的經銷與FILA經銷，以及林百貨等四大營運平台，日前股東會上宣布，林百貨將正式揮軍南下高雄，進駐高雄流行音樂中心的Focus 13新據點（珊瑚礁群），預定今年年底全新登場。

該OT案為期9年10個月，總投資金額在1億至1.5億元間，總營業面積2100坪，預估初期年營收2億元以上；命名為Focus 13，因台南已有focus為名的百貨賣場，高雄新據點是過去高雄第十三個（13號）碼頭。

臉書社群高雄好過日今晚進一步披露相關訊息，介紹台南-KY為台南企業之控股公司，旗下全資子公司高青開發在2000年成立Focus 時尚流行館，2013年開始經營修復後的古蹟文創百貨「林百貨」，另有自營品牌Focus in 生活平台經營文創事業，南美館一樓的Focus in Art 藝術概念店便是由此平台統籌開設。

好過日分析，從其過去經營經驗與強項來說，未來的「Focus 13」主力應該會包括Focus in Art 文創商店及多家海景餐廳，以貼合海洋流行音樂中心的特色；好過日進一步指出，Focus 13也將會是夢時代、MLD台鋁、棧貳庫與大港倉、義享時尚廣場後，輕軌沿線又一座商場，讓搭乘大眾運輸逛高雄也增添新去處。

黃色小鴨今年曾停泊在珊瑚礁群旁。（記者王榮祥攝）

黃色小鴨今年曾停泊在珊瑚礁群旁。（記者王榮祥攝）

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