國3南雲交流道「做半套」 交通部補助彰南大橋可行性評估

交通部長李孟諺到國道3號南雲交流道會勘，同意優先補助經費進行彰南大橋可行性評估。（記者劉濱銓攝）

2024/07/17 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南雲交流道通車後，大幅改善南投縣竹山鎮南向交通路網，交流道還預留通往彰化的匝道，讓未來「彰南大橋」完工後可無縫接軌，不過，彰南大橋案只聞樓梯響，經南投縣政府爭取，交通部長李孟諺今天現勘，同意優先編列經費進行可行性評估，期盼讓南雲交流道發揮最大效益，不再只是「做半套」。

南雲交流道位於南投竹山鎮，北邊與彰化縣二水鄉僅隔濁水溪，西邊則隔著清水溪與雲林縣林內鄉遙遙相望。南雲交流道2016年通車後，提升彰化、南投、雲林民眾使用國道便利性，也紓解竹山交流道的龐大車流。南雲交流道還預留通往彰化的匝道，以便彰南大橋完工後可直接連通，但橋梁建設遲無進展，交流道被批「做半套」，車輛下交流道後還要繞經雲林才能抵達彰化。

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交通部長李孟諺今天在南投縣長許淑華、立委游顥陪同下到場現勘；縣府人員說，興建彰南大橋不僅可使南雲交流道車流直接往來彰化，也方便南投民眾就近到高鐵彰化站，不用再繞雲林，也能完善彰化、南投、雲林彼此路網，新建橋梁可行性評估經費985萬元，盼中央補助797萬餘元協助規劃案進行。

李孟諺說，目前南投民眾要到高鐵彰化站，必須經由南雲大橋繞經雲林，再接彰雲大橋抵達彰化，動線遠繞影響交通效益，因此同意補助經費，優先進行新橋可行性評估，以利後續建設推動。

游顥說，當初興建南雲交流道，就有預留缺口規劃銜接彰南大橋，若能興建完成，從南投到高鐵彰化站至少可減少15分鐘車程，大大提升往來便利性，感謝交通部補助可行性評估。

國道3號南雲交流道預留通往彰化（對岸）的匝道，以利未來彰南大橋完工後可無縫接軌。（記者劉濱銓攝）

交通部長李孟諺（左），在南投縣長許淑華（右）、立委游顥（中）陪同下，到國道3號南雲交流道會勘彰南大橋建設案。（記者劉濱銓攝）

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