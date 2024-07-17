為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國3南雲交流道「做半套」 交通部補助彰南大橋可行性評估

交通部長李孟諺到國道3號南雲交流道會勘，同意優先補助經費進行彰南大橋可行性評估。（記者劉濱銓攝）

交通部長李孟諺到國道3號南雲交流道會勘，同意優先補助經費進行彰南大橋可行性評估。（記者劉濱銓攝）

2024/07/17 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南雲交流道通車後，大幅改善南投縣竹山鎮南向交通路網，交流道還預留通往彰化的匝道，讓未來「彰南大橋」完工後可無縫接軌，不過，彰南大橋案只聞樓梯響，經南投縣政府爭取，交通部長李孟諺今天現勘，同意優先編列經費進行可行性評估，期盼讓南雲交流道發揮最大效益，不再只是「做半套」。

南雲交流道位於南投竹山鎮，北邊與彰化縣二水鄉僅隔濁水溪，西邊則隔著清水溪與雲林縣林內鄉遙遙相望。南雲交流道2016年通車後，提升彰化、南投、雲林民眾使用國道便利性，也紓解竹山交流道的龐大車流。南雲交流道還預留通往彰化的匝道，以便彰南大橋完工後可直接連通，但橋梁建設遲無進展，交流道被批「做半套」，車輛下交流道後還要繞經雲林才能抵達彰化。

交通部長李孟諺今天在南投縣長許淑華、立委游顥陪同下到場現勘；縣府人員說，興建彰南大橋不僅可使南雲交流道車流直接往來彰化，也方便南投民眾就近到高鐵彰化站，不用再繞雲林，也能完善彰化、南投、雲林彼此路網，新建橋梁可行性評估經費985萬元，盼中央補助797萬餘元協助規劃案進行。

李孟諺說，目前南投民眾要到高鐵彰化站，必須經由南雲大橋繞經雲林，再接彰雲大橋抵達彰化，動線遠繞影響交通效益，因此同意補助經費，優先進行新橋可行性評估，以利後續建設推動。

游顥說，當初興建南雲交流道，就有預留缺口規劃銜接彰南大橋，若能興建完成，從南投到高鐵彰化站至少可減少15分鐘車程，大大提升往來便利性，感謝交通部補助可行性評估。

國道3號南雲交流道預留通往彰化（對岸）的匝道，以利未來彰南大橋完工後可無縫接軌。（記者劉濱銓攝）

國道3號南雲交流道預留通往彰化（對岸）的匝道，以利未來彰南大橋完工後可無縫接軌。（記者劉濱銓攝）

交通部長李孟諺（左），在南投縣長許淑華（右）、立委游顥（中）陪同下，到國道3號南雲交流道會勘彰南大橋建設案。（記者劉濱銓攝）

交通部長李孟諺（左），在南投縣長許淑華（右）、立委游顥（中）陪同下，到國道3號南雲交流道會勘彰南大橋建設案。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹山通南彰化快速公路 南投縣府重新評估爭取新建
2023/11/09 18:55

竹山通南彰化快速公路 南投縣府重新評估爭取新建
東彰道路北段估年底完工 拚明年農曆年前全線通車
2024/06/21 18:13

東彰道路北段估年底完工 拚明年農曆年前全線通車

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
東彰道路全線快通了 南延段三大特色曝光
2024/06/18 18:36

東彰道路全線快通了 南延段三大特色曝光
投縣無南下國道客運有解 交通部長李孟諺允以新路線補貼
2024/07/17 13:42

投縣無南下國道客運有解 交通部長李孟諺允以新路線補貼
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播