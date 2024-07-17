中埔嘉139線拓寬15公尺今謝土 銜接台18線至台3線紓解車流

嘉義縣長翁章梁（左）今搭乘吉普車巡視嘉139線拓寬工程成果。（記者王善嬿攝）

2024/07/17 14:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線自國道三號中埔交流道至頂六路段，每逢假日車潮多、易壅塞，嘉義縣政府獲交通部公路局補助，斥資7.2億元、分3期拓寬嘉139線，其中第二、三期工程今天舉行謝土祈福典禮，原本6至9公尺道路，拓寬為15公尺寬道路，將分流台18線銜接台3線車流，地方鄉親不用再為塞車所苦。

嘉139線是中埔鄉和睦、富收、金蘭、裕民、龍門、同仁等村落重要聯絡道路，往北銜接國道三號中埔交流道及台18線，往南銜接台3線，原本路寬僅6至9公尺，且多處為S型彎繞路段，常發生車禍事故。

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地方多年陳情，嘉義縣政府2018年拓寬第一期富裕路及嘉139線9K+925至11K+355路段，二、三期工程施作包括台18線連絡道路段（啼雞城路段），由台18線至富裕路圓環，長度約383公尺，既有道路自原5至7公尺拓寬為12公尺，以及嘉139線5K+100至9K+925路段，長度約4825公尺。

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、前立委陳明文、行政院雲嘉南區服務中心副執行長李碧菁等人今出席典禮，眾人持香謝土祈福，祈求行車平安。

翁章梁說，嘉139線總共分3期施工，斥資7.2億元，是很大的工程，地方期待這條路開通已久，過去路幅狹窄、會車困難，隨中埔交通發展，附近有台18線、國道三號中埔交流道等，交通負擔非常大，歷經大家的努力，獲納入中央計畫補助，將嘉139線拓寬，期待帶來人潮、車潮，帶動地方發展；因應嘉義縣產業發展，縣府也已著手進行18鄉鎮市交通全面檢討。

李碧雲說，地方期待很久的嘉139線拓寬工程終於完成，此工程從立委陳明文擔任縣長時就開始規劃，擔任立委後也一路相挺，還有縣府、中央的支持，拓寬嘉139線，讓鄉親有一條安全回家的路；目前正爭取嘉135-1線拓寬工程，希望從台18線、嘉135線到嘉139線，打通中埔鄉交通任督二脈，紓解國道3號中埔交流道至頂六地區的車流，不再有塞車情形。

陳明文表示，自立法委員卸任後今天是第一次公開參加建設落成典禮，非常高興，司同公路是連結台18線到台3線的重要道路，過去路幅小，容易發生事故，地方鄉親屢次陳情，經歷前、現任中埔鄉長，今天終於完工通車，未來中埔重大建設需要中央合作，民進黨執政十多年來對嘉義愛護有加，逐一協助建設科學園區、完成基礎建設，嘉義會愈來愈好，台積電進駐不只是帶動房價，消費型態也將改變、會帶動地方發展。

嘉139線完成拓寬、將有助紓解中埔鄉交通問題，嘉義縣長翁章梁（一排右三）、中埔鄉長李碧雲（一排左四）、前立委陳明文（一排左三）等人今謝土祈福。（記者王善嬿攝）

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