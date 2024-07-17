參山處與中市府推廣谷關觀光 泡湯生態健行還可體驗部落文化

台中市社區文化協進會學童在谷關泡腳，五葉松冰棒。（參山處提供）

2024/07/17 14:16

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手台中市觀光旅遊局推廣谷關觀光，安排台中市社區文化協進會80名學生、家長與志工到谷關參觀「入關博物館」，認識谷關的歷史、地理與生態資源。

一行人今天在谷關公園的舞台區欣賞泰雅原舞工坊帶來的泰雅族傳統打擊樂表演，到冷泉親親魚泡腳池享受小魚咬腳皮的樂趣，還有體驗南勢部落工藝師的泰雅編織DIY等，恰逢參山處舉辦「仲夏呷冰節」活動，並當場品嘗谷關特有的五葉松冰棒，大小朋友都覺得很新奇有趣。

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參山處長曹忠猷表示，4月花蓮地震對谷關交通影響不大，但遊客預期心理嚴重影響到谷關旅遊的意願。參山處與市府積極推廣谷關豐富的新玩法，邀請台中市社區文化協進會學生、家長與志工到谷關體驗，將好吃好玩新玩法介紹給大家。

例如松鶴部落的泰好玩獵人體驗營，部落返鄉青年為遊客提供泰雅故事牆導覽、狩獵模擬射擊、部落闖關、傳統射箭、山林夜間探索、泰雅晚會、原藝品DIY、搗米體驗等遊程；南勢部落的NANUSA納奴薩莊園，由泰雅原舞工坊的黃雅玲老師經營，帶領民眾在五葉松森林中體驗泰雅文化的歷史、舞蹈、音樂和傳統手工藝等，更可以親身參與採摘五葉松的活動，認識原住民的生活和文化。

參山處說，谷關風景區以溫泉泡湯與登山健行聞名，近年原民部落體驗遊程也成為國內外遊客前往旅遊目的地。谷關遊客中心2021年重新轉換成了一個在地的微型博物館，融入自然生態與藝術美學，作為遊客準備探索谷關入山旅遊泡溫泉前的最佳巡禮中繼站與知識的充電起點。

谷關公園有大片綠蔭，在樹下休憩或野餐，7月起，每個月有2個周末舉辦原住民文創技藝DIY或歌舞展演活動，讓遊客用手做體驗及音樂饗宴沉浸在泰雅原民文化氛圍中；親親魚泡腳池更是谷關遊客中心的亮點之一，遊客能坐在池邊，享受山谷吹來的徐徐涼風，體驗被魚兒親吻的泡腳體驗。

台中市社區文化協進會80名學生、家長與志工參觀「入關博物館」，認識谷關的歷史、地理與生態資源。 （參山處提供）

台中市社區文化協進會80名學生、家長與志工體驗泰雅歌舞。（參山處提供）

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