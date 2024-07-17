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林業及自然保育署台中分署 獲「台灣生物多樣性獎」金獎肯定

林業及自然保育署台中分署獲第二屆「台灣生物多樣性獎」金獎肯定。（圖由林業及自然保育署提供）

林業及自然保育署台中分署獲第二屆「台灣生物多樣性獎」金獎肯定。（圖由林業及自然保育署提供）

2024/07/17 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署積極推動國土生態綠網、里山倡議、石虎等生態保育及生物多樣性工作，尤其在野生動物保育廊道、都市藍網及綠網串聯等成果優異，榮獲台灣永續能源研究基金會第2屆「TWBA台灣生物多樣性獎」非營利事業組金獎肯定！

林業保育署台中分署表示，台中市位處石虎族群在苗栗縣與南投縣南北交流的重要位置，石虎面臨都市化開發壓力、棲地破碎等威脅，為強化對淺山關注物種的庇護，台中分署積極辦理轄內石虎族群調查、保育推廣等工作，更加強國土綠網空間策略規劃及跨機關整合，與30個公部門、28個企業、學校、社區及NGO組織，透過合作平台推動筏子溪至大肚台地綠藍帶廊道串聯，以生態植被復育營造石虎等野生動物的保育廊道。

根據去年研究分析結果，發現石虎於大甲溪、筏子溪與烏溪匯流區域的分布有明顯擴大，顯示野生動物保育廊道串聯及棲地營造達到具體成效。

台中分署並透過社區林業、里山倡議輔導等計畫，公私協力共同維護生物棲地環境，協助活化社區、創造就業機會、提升經濟收入，已集結79個社區夥伴加入里山保育聯盟推動里山倡議，並輔導19位東勢區周遭農友取得友善石虎農作標章，共同營造石虎等野生動物的友善棲地。在瀕危物種台灣黑熊保育工作，與6個原住民部落合作黑熊生態服務給付計畫，透過紅外線照相機監測成功拍攝到黑熊影像，建構友善黑熊社區。

另針對淺山平原受脅關注物種環頸雉的棲地維護，台中分署也輔導農民持續耕作營造友善棲地，積極與在地居民合作之下，讓保育融入社區，邁向生活、生產、生態三生共榮、永續發展的目標。

台中分署表示，未來將提供企業不同類型之生物多樣性保護與復育專案，實際參與台灣生物多樣性保育的機會，期望邀請更多在地公私協力夥伴參與推動友善生態行列，進一步深化跨域合作，維護中台灣生物多樣性。

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