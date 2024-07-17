中市「食水嵙溪排水小水利發電廠」啟用 彭啟明盼快速複製到全台

台中市「食水嵙溪排水小水利發電廠」啟用！（記者歐素美攝）

2024/07/17 13:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市「食水嵙溪排水小水利發電廠」今天啟用！台中市政府透過BOT，利用食水嵙溪水發電，1年可產生約100萬度的電，並可提供1000張再生能源憑證。

市長盧秀燕表示，這是由地方政府第1次主導蓋1個發電廠，雖然這個發電廠很小，但是非常有意義，而且是「撿別人的水」，「一滴水用三次」；環境部長彭啟明則稱讚台中市是「台灣最好的典範」，在不破壞生態下利用水資源發電，這是最好的案例，希望可以快速複製到很多地方。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，食水嵙溪排水小水利發電廠的意義，除了地方政府發電，可以生產綠電，還有就是台中市政府沒有花錢，透過BOT公私協力方式，由廠商投資興建，20年後交還政府。

盧秀燕表示，台中市政府不會將發電當做中央的責任，市府也很努力，台中市各個機關場域及學校屋頂都要求做太陽能，全市有超過85%的學校都有建置太陽能板，目前台中市透過再生能源發電，1年可發25.6億度電，相當於台中火力發電廠的3分之1發電量。

盧秀燕指出，市府藉此才可要求中火減少燒煤。她上任時中火1年要燃燒使用1500萬噸的煤，現在則減至1年1200萬噸，少了5分之1，空氣當然改善，強調「我們要改善錯誤不好的能源方式，呼吸更好的空氣」。

環境部長彭啟明說，面對熱浪或氣候變遷，台中市皆展現其行動力，是台灣最好的典範，希望未來可延伸到全台各縣市；台灣有那麼多河川的天然資源，未來若能不斷開發，又不破壞生態環境，這是值得鼓勵的。特別是台中市採用公私協力方式，政府不用出一毛錢，廠商還可以回饋給政府，這是最好的案例，政府會鼓勵協助輔導，希望可以快速複製到很多地方。

前內政部長李鴻源表示，他建議水利局長范世億將小水電變成台中市特色，水利局約2個月就找到地點並BOT出去，值得肯定。這個案例只是一個開始，我們一直希望將台灣的水做最好的利用，帶動綠能產業，將台灣帶向永續循環的寶島，一起台灣為地球而努力。

豐澕能環公司執行長陳冠宏表示，台中市政府3年前啟動小水力發電計畫，由豐澕與捷博公司共同承攬在台中市開發小水力發電廠，食水嵙溪是第1個小水力發電廠，發電量為185KW，利用食水嵙溪既有的流量及6公尺的高低落差發電，也是全台灣1個利用區域排水來進行發電的小水力發電廠。

他表示，今年10月將進行第2期工程，利用食水嵙溪第2個落差，進行裝置容量約175KW的發電廠，1年發電約100萬度，並可提供1000張再生能源憑證，再將綠電及再生能源憑證賣給台達能源公司再利用。

台中市水利局透過BOT，利用食水嵙溪水位落差，興建食水嵙溪排水小水利發電廠，並於17日啟用！（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法