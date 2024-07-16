為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大稻埕夏日節煙火秀7/17起施放 新北端交管措施看過來

從三重端遠眺大稻埕。（記者董冠怡攝）

從三重端遠眺大稻埕。（記者董冠怡攝）

2024/07/16 23:54

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市大稻埕夏日節7月17日起登場，7月17、24、31日及8月10日晚上8點在大稻埕碼頭，施放5至8分鐘不同主題的煙火。新北市警察局表示，台北橋自行車道及人行道、忠孝橋人行道三重端入口，活動期間晚上7點半至9點，會與北市端同步管制通行。

7月17、24、31日及8月10日交管措施︰

19:30-21:00，台北橋自行車道及人行道、忠孝橋人行道三重端入口管制通行；三重區環河南路的同安抽水站至忠孝橋路段，封閉北向外側一車道供行人通行。

20:00-21:00，忠孝越堤道管制車輛進出，以利行人進出忠孝碼頭。

8月10日交管措施︰

12:00-16:00，同安抽水站越堤道入口、忠孝碼頭停車場入口，車輛只出不進。16:00-23:00，同處管制禁止車輛進入與停放。

15:30-23:00，重陽橋新北市端往台北市（力泰水泥）自行車道入口，自行車管制通行。

18:00-23:00，新北環河快速道路（簡稱新北環快）下的環河南路（14號越堤道至福德南路段，但不含福德南路及14號越堤道此二路口），管制禁止汽、機車進入，改道路線為平行的福德南路及平面的環河南路。

18:00-23:00，忠孝橋、台北橋、中興橋及新北環快（三重段往北）實施禁止人、車駐留管制措施，防止車輛違規（臨時）停車，影響行車順暢。

大稻埕夏日節新北市端交通疏導管制圖。（新北市警察局提供）

大稻埕夏日節新北市端交通疏導管制圖。（新北市警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大稻埕夏日節51天變25天 8場煙火剩4場、時間增至300秒
2024/06/21 16:46

大稻埕夏日節51天變25天 8場煙火剩4場、時間增至300秒
「2024大稻埕夏日節」17日登場 警方公布交管措施
2024/07/14 11:18

「2024大稻埕夏日節」17日登場 警方公布交管措施

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
大稻埕夏日節7/17施放首場煙火秀 交管範圍、措施一次看
2024/07/15 12:08

大稻埕夏日節7/17施放首場煙火秀 交管範圍、措施一次看
大稻埕夏日節煙火秀明起登場 新北交通局籲搭大眾運輸前往
2024/07/16 10:49

大稻埕夏日節煙火秀明起登場 新北交通局籲搭大眾運輸前往
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播