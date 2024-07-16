大稻埕夏日節煙火秀7/17起施放 新北端交管措施看過來

從三重端遠眺大稻埕。（記者董冠怡攝）

2024/07/16 23:54

〔記者董冠怡／新北報導〕台北市大稻埕夏日節7月17日起登場，7月17、24、31日及8月10日晚上8點在大稻埕碼頭，施放5至8分鐘不同主題的煙火。新北市警察局表示，台北橋自行車道及人行道、忠孝橋人行道三重端入口，活動期間晚上7點半至9點，會與北市端同步管制通行。

7月17、24、31日及8月10日交管措施︰

19:30-21:00，台北橋自行車道及人行道、忠孝橋人行道三重端入口管制通行；三重區環河南路的同安抽水站至忠孝橋路段，封閉北向外側一車道供行人通行。

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20:00-21:00，忠孝越堤道管制車輛進出，以利行人進出忠孝碼頭。

8月10日交管措施︰

12:00-16:00，同安抽水站越堤道入口、忠孝碼頭停車場入口，車輛只出不進。16:00-23:00，同處管制禁止車輛進入與停放。

15:30-23:00，重陽橋新北市端往台北市（力泰水泥）自行車道入口，自行車管制通行。

18:00-23:00，新北環河快速道路（簡稱新北環快）下的環河南路（14號越堤道至福德南路段，但不含福德南路及14號越堤道此二路口），管制禁止汽、機車進入，改道路線為平行的福德南路及平面的環河南路。

18:00-23:00，忠孝橋、台北橋、中興橋及新北環快（三重段往北）實施禁止人、車駐留管制措施，防止車輛違規（臨時）停車，影響行車順暢。

大稻埕夏日節新北市端交通疏導管制圖。（新北市警察局提供）

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