貢寮海洋音樂祭週五登場 交通疏運一次看

汽車可停澳底壘球場、龍門運動公園與東興街106巷單側，機車可停福隆國小前方人行道。（新北交通局提供）

2024/07/16 22:50

〔記者董冠怡／新北報導〕貢寮海洋音樂祭週五（19日）登場。新北市交通局交通安全科長林碧芬說，福隆海水浴場周邊台2線、台2丙線路段實施彈性交管，民眾可搭台鐵或其他大眾運輸前往，避開車潮。台鐵將於「台北至福隆」間增設或加開區間快車班次，也可至基隆、瑞芳車站搭基隆客運，至福隆站下車後步行抵達。

貢寮國際海洋音樂祭週五（19日）起至下週日（21日），於貢寮區福隆海水浴場登場，林碧芬表示，活動期間每日下午1點半至晚間10點半，7月20日延長半小時至11點，有免費接駁公車，往返澳底壘球場、龍門運動公園、台塑加油站、福隆海水浴場，實際班距依現場路況而定，往會場方向末班車為晚間9點。另外，回程欲轉乘捷運者，務必留意末班車時間。

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林碧芬指出，會場周邊台2線、台2丙線，屆時每天上午8點至晚間10點，雙向路邊禁止臨時停車，福隆街及龍門街兩側全日禁止車輛停放；汽車可停澳底壘球場（約150個車位）、龍門運動公園（約120個車位）與東興街106巷單側（約70個車位），機車可停福隆國小前方人行道（約170台），並按導引牌面指示停妥。

接駁公車將往返活動會場、台塑加油站、龍門運動公園及澳底壘球場。（新北交通局提供）

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