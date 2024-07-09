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連嗨3天 貢寮海洋音樂祭7/19登場

貢寮國際海洋音樂祭將於七月十九日至廿一日在福隆海水浴場登場，活動期間可順道前往福隆國際沙雕藝術季，免費觀賞沙雕展。（福容大飯店福隆店提供）

貢寮國際海洋音樂祭將於七月十九日至廿一日在福隆海水浴場登場，活動期間可順道前往福隆國際沙雕藝術季，免費觀賞沙雕展。（福容大飯店福隆店提供）

2024/07/09 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕貢寮國際海洋音樂祭將於七月十九日至廿一日在福隆海水浴場登場，選拔賽前十強樂團將角逐獨立海洋音樂大賞，活動期間可順道前往福隆國際沙雕藝術季，免費觀賞「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題沙雕展。

10強爭霸獨立海洋音樂大賞

市府觀光旅遊局指出，貢寮國際海洋音樂祭至今邁入第廿一年，秉持五大核心精神，包括具「原創性」的獨立音樂、結合東北角「在地化」的觀光特色、多元「國際化」音樂交流盛典、提供免費的純粹音樂享受、為獨立樂團打造專屬舞台等。選拔賽前十強隊伍將於七月廿日在福隆海水浴場爭奪「海洋大賞」，與其他樂團一較高下。

此外，今年市集攤位設計為維京風格，營造維京時代的情境場景，並結合維京人的實境遊戲主題，市集也販賣冰品、燒烤、炒麵、石花凍、酒類飲品，讓遊客盡情狂歡。

還可免費看福隆國際沙雕展

除了音樂祭以外，遊客可順便參觀福隆國際沙雕藝術季，今年沙雕展主題為「LINE FRIENDS夏日明星派對」，包含「LINE FRIENDS」、「BT21」、「minini」、「JOGUMAN」、「DINOTAENG」等全球人氣主題人物角色齊聚展場，展期至十月十三日止，活動訊息可至新北市觀光旅遊網或臉書粉專「新北旅客」查詢。

另外，為了向韓國觀光客推廣北台灣旅遊行程，新北市、台北市、桃園市與基隆市政府組團赴韓國首爾宣傳。北北基桃推出五天四夜的旅程，推薦韓國遊客到基隆市欣賞海景、品嚐海鮮，在台北市漫步感受多元城市風貌，前往新北市展開自行車遊程，再到桃園體驗高空彈跳，最後來一場高爾夫揮桿之旅，盼提升北台灣觀光品牌知名度。

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