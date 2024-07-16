限量釋出！彰縣標售農地 田中鎮黃金地段每坪不到1萬

彰化縣政府將於8月7日進行今年第二次農地重劃區抵費地標售，此次共有30筆農地，總面積達1.9公頃。（圖縣府提供）

2024/07/16 21:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於8月7日進行今年第二次農地重劃區抵費地標售，此次共有30筆農地，總面積達1.9公頃，若全部順利標脫，將為重劃區農水路設施專戶挹注近3700萬元。

此次標售中，最引人注目的是位於田中鎮三民里、距離斗中路僅400公尺的外三塊厝重劃區農地。這筆地號1470的農地，面積為2292.20平方公尺（約693坪），每坪底價僅9570元，總底價約664萬元。該地雙面臨路，處於十字路口，是投資客最愛的「街角地」，交通便利且面積適中，預期將吸引不少買家。

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彰化縣政府地政處指出，這些抵費地多數為優良農田，具有臨路、灌排水便利和產權明確等優勢，非常適合農業使用。此次標售的農地主要分布在大城鄉、芳苑鄉、田中鎮等地，少部分位於鹿港、和美及秀水等鄉鎮。所有標售均為現況標售，有意投標者應先行勘查。

此次標售的農地面積從不到10平方公尺到最大2461平方公尺不等，多數在3、400平方公尺左右。每坪底價從3003元到10萬8900元不等，因地段和當地土地公告現值不同而有差異，這些土地若順利標脫，將不再釋出，有意者請把握機會。

今年3月的首次標售中，共有24筆農地，其中10筆成功標脫，標脫率約41%，總標脫金額約2719萬元，整體溢價率約2.5%，其中一筆因投標者誤寫價格而被宣布廢標。地政處提醒民眾，此次投標前務必再三確認標單書寫的金額，避免因錯誤而失去得標機會。

彰化縣農地重劃區抵費地多數為優良農田，具有臨路、灌排水便利和產權明確等優勢，非常適合農業使用。（圖縣府提供）

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