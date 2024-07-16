農糧署鼓勵汰舊燃油農機 電動農機補助1/2

農糧署鼓勵農友淘汰老舊燃油農機，今年新增「汰舊換新電動農機」補助措施。（農糧署提供）

2024/07/16 18:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕為因應農業缺工，並推動農機電動化，農業部農糧署鼓勵農民淘汰老舊燃油農機，購置電動農機補助1/2，再加碼汰舊換新最高補助3萬元，9月2日前受理申請。

農糧署南區分署表示，截至去年已輔導農友購置各型農機約20萬台，有效奠定農業科技化和智慧化基礎，今年農機補助第二階段從7月1日到9月2日受理申請。

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今年農機補助措施分為農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機、碳匯農機、省工農機、新研發農機和汰舊換新電動農機等7項。

農糧署南區分署提醒，申請農事服務機械，須有耕作實績；申請農噴無人機，須取得民航局發給遙控無人機高級專業操作證，及防檢署空中施作（無人飛行載具）農藥代噴技術人員證書，並經所在地縣市政府核准登記有案。

其餘農機補助措施，只要符合有機、產銷履歷與台灣優良農產品等驗證、溯源農糧產品追溯條碼（QR Code）、經友善環境耕作登錄的農民、農業部輔導且登錄有案的青年農民、花卉產銷班員及參與綠色環境給付計畫有案等其中一項資格，就可申請。

南區分署長陳立儀表示，因應淨零碳排政策，鼓勵農友淘汰老舊燃油農機，改採用低碳排的電動農機，今年新增「汰舊換新電動農機」補助措施，除電動農機補助1/2外，再加碼汰舊換新最高補助3萬元，相關農機補助資訊，公告於農業部農糧署網站

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