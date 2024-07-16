為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹苗高中招生量不足 教育部：113學年4校增加5班

竹苗高中招生量不足，教育部長鄭英耀（中）今受訪表示，113學年共有4所竹苗高中職將增加5班。（記者林曉雲攝）

竹苗高中招生量不足，教育部長鄭英耀（中）今受訪表示，113學年共有4所竹苗高中職將增加5班。（記者林曉雲攝）

2024/07/16 18:18

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕竹苗地區人口成長，當地高中傳出招生名額不足一事，教育部長鄭英耀今日在全國教育局長會議後記者會中表示，教育部會以「增班和增建教室等硬體設施」策略提供協助，113學年至116學年將陸續增班，113學年共有包括竹科實中等4校將增加5班，今年的國三升高中的學生適用，至116學年將共增加49班、1600位招生名額，竹中和竹女也應會納入增班

鄭英耀表示，因新竹科技園區關係，科技人因工作而使新生人口增加，學生人口數增長，針對新竹縣市苗栗縣的高中將給予增班協助，鼓勵以增班方式滿足升學需求，如果學校硬體不足，也鼓勵朝校內適當空間進行增建，教育部也會給予適當的補助。

鄭英耀也指出，新竹市的超額比序作法是回應了教改高中社區化、均質化及優質化政策，減少分分計較，應給予肯定，學校招生名額如不足，教育部會給予協助。

國教署長彭富源補充說明，113學年增加5班，分別是科學實中增加2班、新竹高工增加1班、竹北高中增加1班、竹南高中增加1班，共4校增加5班，而至116學年將共增49班，但114學年因龍年人數最少，教育部將持續觀測新竹縣市及苗栗縣3個縣市的學生進出情況，同時尊重地方權限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新竹縣高中再增校增班！竹東自強國中改制完全中學 發展高職
2024/02/06 16:27

新竹縣高中再增校增班！竹東自強國中改制完全中學 發展高職
竹縣府提高中增班對策 家長盼完中提早招生、完善通學路網
2023/11/22 19:49

竹縣府提高中增班對策 家長盼完中提早招生、完善通學路網

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
國中會考5A上不了第一志願 新竹家長怨級分比序制及學校少是主因
2024/07/09 21:29

國中會考5A上不了第一志願 新竹家長怨級分比序制及學校少是主因
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播