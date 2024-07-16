竹苗高中招生量不足 教育部：113學年4校增加5班

竹苗高中招生量不足，教育部長鄭英耀（中）今受訪表示，113學年共有4所竹苗高中職將增加5班。（記者林曉雲攝）

2024/07/16 18:18

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕竹苗地區人口成長，當地高中傳出招生名額不足一事，教育部長鄭英耀今日在全國教育局長會議後記者會中表示，教育部會以「增班和增建教室等硬體設施」策略提供協助，113學年至116學年將陸續增班，113學年共有包括竹科實中等4校將增加5班，今年的國三升高中的學生適用，至116學年將共增加49班、1600位招生名額，竹中和竹女也應會納入增班

鄭英耀表示，因新竹科技園區關係，科技人因工作而使新生人口增加，學生人口數增長，針對新竹縣市苗栗縣的高中將給予增班協助，鼓勵以增班方式滿足升學需求，如果學校硬體不足，也鼓勵朝校內適當空間進行增建，教育部也會給予適當的補助。

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鄭英耀也指出，新竹市的超額比序作法是回應了教改高中社區化、均質化及優質化政策，減少分分計較，應給予肯定，學校招生名額如不足，教育部會給予協助。

國教署長彭富源補充說明，113學年增加5班，分別是科學實中增加2班、新竹高工增加1班、竹北高中增加1班、竹南高中增加1班，共4校增加5班，而至116學年將共增49班，但114學年因龍年人數最少，教育部將持續觀測新竹縣市及苗栗縣3個縣市的學生進出情況，同時尊重地方權限。

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