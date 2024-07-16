明天注意簡訊！ TPSS滿週年 公路局抽出450萬元乘車金

交通部公路局推出「TPASS 慶週年 乘車金大放送」活動，將送出450萬元乘車金，今天下午進行抽獎。（記者蔡思培攝）

2024/07/16 16:16

〔記者蔡思培／台北報導〕行政院去年7月推出TPASS交通月票，至今已上路週年，總加值人次突破780萬，使用TPASS搭乘大眾運輸工具人次更達5.8億。交通部公路局4月底推出「TPASS 慶週年 乘車金大放送」活動，送出共450萬元乘車金，公路局今天下午抽獎，明天起將以簡訊通知中獎人。

今天抽出的獎項包括TPASS累積購買1至4次的「新客獎」、購買5至8次的「熟客獎」、及購買9次以上「鐵粉獎」，最高可獲得1萬5000元。另有10縣市、7家運輸業者、票證公司提供986個加碼獎，總獎項高達1436個獎項。公路局統計，此次活動共有10萬5410人登錄參加，約占TPASS使用人數16.5%。中獎資訊將公布於活動網站（https://tpass.thb.gov.tw/），並於明天起透過簡訊通知，中獎民須可於8月30日前完成兌獎資料登錄。

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公路局長陳文瑞表示，TPASS上路滿週年，加值人次已經突破780萬，使用月票搭乘各類大眾運輸工具的人次更達5.8億，平均每月加值TPASS人次64.1萬，每月使用TPASS搭乘大眾運輸人次也達到4787萬。陳文瑞表示，TPASS已經實施一年，公路局還會精進方案，年底將有短天期的TPASS 2.0版，希望可擴大使用族群。

公路局運輸組組長梁郭國補充，交通部運輸研究所有針對TPASS過去、未來執行成效進行分析，公路局下半年會提報TPASS中長期預算，TPASS原為疫後特別預算，希望未來可是經常性運算。梁郭國表示，TPASS在2023年至2025年預算為3年200億元，依地方政府提報預估今年需要100億至110億元，目前經費仍足夠。

不過有媒體報導指，TPASS上路一週年無助減緩台北通勤車流，對此梁郭國表示，車流量快慢與硬體環境、旅客搭乘目的等因素有關，無法單用TPASS當成決定車流快慢因素，TPASS上路後，公共運輸使用量確實增加12%。

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