南投青年住宅7/22抽籤 市價減價20％以內讓售

南投縣第一期青年住宅45戶，22日辦理公開抽籤。（資料照）

2024/07/16 16:08

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府於南投市文化路興建的首批青年住宅共45戶，22日將舉行讓售案公開抽籤，縣政府16日也在縣務會議通過「南投市文化路青年住宅（第一期）專案讓售計畫」，該計畫明文規定，為配合青年發展政策，首批青年住宅得比市價減價20%以內讓售，但承購人自産權登記日起未滿5年，不得將住宅或基地出售、出典或贈與予縣政府以外之人，或與他人交換。

南投縣位於文化路的第一期青年住宅已完工，45戶中有4房型9戶，其餘為3房型，共有576人提出申購，經審核後有476人合格，縣府訂於7月22日上午10點在文化局圖書館7樓電影放映廳辦理讓售案公開抽籤，將抽出正取45人、備取45人，除採現場直播，也將開放200個座位供民眾自由參加。

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南投縣政府並訂定「南投市文化路青年住宅（第一期）專案讓售計畫」，今在縣務會議通過，計畫中規定讓售金額計算方式，依據「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」規定，經查估市價後送縣府公有房地處理小組審議，配合青年發展政策，得減價20%以內辦理讓售，但承購人必須併購汽車停車位1位，並自産權登記日起未滿5年，不得將住宅或基地出售、出典或贈與予縣政府以外之人，或與他人交換。

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