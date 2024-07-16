閒置22年花東縱谷鳳林遊憩區 轉型露營區10月開放

花東縱谷內的鳳林遊憩區，將轉型為露營區，預計10下旬開放。（縱管處提供）

2024/07/16 15:48

〔記者游太郎／花蓮報導〕2002年即取得開發許可的花東縱谷鳳林遊憩區，閒置22年後將首次開放！花東縱谷國家風景區管理處10月19日將舉辦兩天一夜的「花東縱谷大露營」活動，希望營造為縱谷最大的露營區，吸引更多觀光客前來花蓮旅遊。

占地48公頃的鳳林遊憩區2002年取得開發許可，2004年第一期露營區開放使用，2005年依促進民間參與公共建設法與委外營運簽署BOT案，但遊憩區只舉辦過幾次飛行傘比賽，加上獲利不如預期，業者在2010年協議中止契約，縱管處雖在2016年提出變更開發行為類別，從露營區改規畫為400個房間的度假旅館，但環評委員認為開發強度與先前環評差異太大，應重新辦理環評，隨後整個園區規劃停頓、閒置迄今。

請繼續往下閱讀...

縱管處指出，由於近年國內露營風氣盛行，去年重提變更申請，第一期露營區已於去年重新整理營位及修復破損設施，經重新規劃後，「花東縱谷大露營」活動，將於10月19至20日登場，活動包括森旅市集、草地音樂會，並邀請在地店家、物產、縱谷好食、手作工藝體驗、特色部落參與，結合氛圍感十足的音樂打造舒適有品味的園遊會，為露營區開放揭開序幕。

鳳林遊憩區位於花蓮縣鳳林鎮，緊鄰台九線，距離鳯林火車站約9公里，面積廣達48公頃，目前僅開發三分之一，其餘保持原始林相，營區以「FICC國際露營協會」四星級營地等級規劃，超過60個營位，各區皆配有炊事亭、淋浴間、公廁等設施，營位規劃專屬流理檯。除了已開發的營區外，並引入馬太鞍溪水成為人工湖畔，營造水岸綠地的自然生態環境。

縱管處表示，鼓勵震後觀光客回流花蓮，將推出「來趣自搭帳」、「享樂免搭帳」早鳥限定超值方案，二人同行只要800起，詳情可上「花東縱谷大露營活動」官網 https://reurl.cc/gGK00R ，可洽詢租借露營裝備。

鳳林遊憩區整修後，呈現出幽靜的夜間美景。（縱管處提供）

鳳林遊憩區夜景相當迷人。（縱管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法