談AI時代培養人才 葉丙成：產官學共同描繪人才圖像

社團法人國際技能發展協會昨起舉辦2024台灣技職教育年會，今天探討技職教育如何成為AI浪潮的人才庫。（記者楊綿傑攝）

2024/07/16 16:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI浪潮襲來，如何培育未來人才成關鍵議題，教育部政務次長葉丙成今天表示，對技職的很多迷思還是存在AI人才在各產業種類不同，將與經濟部合作，邀請科大、企業共同探討人才圖像，具體相關條件與規格，再投入資源。

社團法人國際技能發展協會昨起舉辦2024台灣技職教育年會，今天探討技職教育如何成為AI浪潮的人才庫。

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台灣技職教育年會召集人黃偉翔表示，社會對技職教育容易污名化多於理解，似乎大家的理解仍停留在古早的職業訓練，但技職學校已經陸續建立了許多類產線的基地，建立出產業的環境，也透過多元化引導，讓老師在教學、學生學習都有所增長，其實技職一直在往前走。

對於在AI時代教育的改變，葉丙成認為，AI最會快速解決問題，但甚麼問題值得解決、對人類及社會有幫助，AI不會定義問題，所以不懂，因此新時代人才的重要能力，在於如何挖掘真實世界的問題，對人的需求要敏感。如業界最需要的就是產品經理，知道產品具備甚麼功能最能打中人心，目前台灣很缺乏，在AI將會是更重要的能力。

在技職教育來說，葉丙成指出，以前有技術可能就很有發展，但AI時代來臨，市場對人才需求也有所不同，而各行各業所需要的AI人才有不同種類，可能是研發AI的人才，可能是運用AI的人才，必須搞清楚業界所需規格，把人才圖像描繪出來，因此將與經濟部合作，邀科大校長、需才企業等一起交流，討論台灣所需的AI人才圖像為何，再投入資源，就能比世界在培育人才上有更多準備。

台科大校長顏家鈺則認為，許多領域都已導入AI解決問題，未來透過VR、AR等方式進行設計、修改，都是透過虛擬進行，且能非常即時。不過AI目前仍缺乏倫理、意識、責任，這些都是未來要持續發展必須關注的重點。

龍華科大校長葛自祥強調，技職教育可以成為AI所需人才的重鎮，包括培養熟悉應用AI的實作人才、支撐AI所需相關產業的實作人才，而這些內容的關鍵在於師資、設備、課程、證照，以及與國際接軌的視野，藉由有系統的人才培育，協助企業能迅速解決眼前問題。

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