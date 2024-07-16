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觀光署「好客民宿」曾爆偷拍醜聞 今再辦票選「得獎後要複查」

觀光署舉辦金質「好客民宿」票選活動。（記者吳亮儀翻攝自官網）

觀光署舉辦金質「好客民宿」票選活動。（記者吳亮儀翻攝自官網）

2024/07/16 16:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署大力推動的「好客民宿」品牌是民眾國旅時挑民宿的指標之一，但上月曾爆發業者在房間浴室裝針孔攝影機偷拍房客的醜聞；觀光署今天（16日）宣布再舉辦票選活動，但要如何防止得獎業者再有偷拍或類似違法行為，觀光署坦言「難防範」，但會二度複查、考察評價。

好客民宿是台灣官方從合法民宿中精選而出，觀光署要求業者合法、提升品質讓顧客住得更安心、也更有保障。不過台東市某家民宿陳姓負責人在臉書被爆在房間浴室裝針孔攝影機偷拍房客，這家民宿曾獲觀光署「好客民宿」標章認證，網友還在Google搜尋中將此民宿標示為「偷拍民宿」。

觀光署今天宣布辦理金質「好客民宿」票選活動，招募全台「好客民宿」業者踴躍報名，分別以「自然生態」、「特色建築」、「文化漫遊」、「親子寵物」、「美食饗宴」五大主題，定位及突顯好客民宿價值及特色。

不過記者問及萬一被票選出來的得獎民宿日後又被爆出如偷拍房客等醜聞、以及該如何防範？觀光署旅宿組科長李中彥坦言，這其實很難防範、知人知面不知心，但也會在票選後公布得獎前二度複查，例如了解民宿周邊居民對其的評價、看法，以及蒐集網路上對這間民宿的網友評價等。

目前從全台1萬多家民宿中，遴選出來並有「好客民宿」標章約有1700多家。觀光署今年推出票選活動，即日起至8月8日開放業者上網報名，8月12日到26日由民眾網路投票，再結合9月專家的評選成績，產生前100家金質「好客民宿」。

觀光署會公開頒贈「好客民宿」金質獎座，並發行金質「好客民宿」專刊宣傳。觀光署表示，參與活動的業者可配合好客民宿協會推出的系列優惠方案聯合行銷，更可藉由此活動在國內外媒體通路及馬來西亞吉隆坡MATTA旅展露出宣傳。金質「好客民宿」票選活動詳情，可上活動網站查詢。

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