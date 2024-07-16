一年4000萬助清寒學生 鴻海教育基金會將展開報名

一年4000萬元幫助清寒學生，鴻海教育基金會設立「鴻海獎學鯨」，近日舉辦獎學鯨交流成長營，邀請120名歷來得主回娘家齊聚一堂。 （鴻海教育基金會提供）

2024/07/16 16:39

〔記者林曉雲／台北報導〕一年4000萬元幫助清寒學生，鴻海教育基金會設立「鴻海獎學鯨」，今年甄選將開始接受報名，大專碩博士生自8月15日至9月15日可參加早鳥活動，報名成功還能獲得抽獎機會，收件至10月11日截止。高中職與國中小則自9月2日起至9月20日收件。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，鴻海獎學鯨得主們走到今天很不容易，展現十足的抗壓性與韌性，希望協助得主們在各方面都有更好的準備與表現，創造屬於得主們的傳奇故事。

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而除了「給魚吃」獎助學金外，鴻海教育基金會進一步「提供釣竿」與「召集同伴」 ，近日舉辦獎學鯨交流成長營，邀請120名歷來得主回娘家齊聚一堂，面對AI浪潮，基金會特別邀請鑽研科技工具的網紅youtuber侯智薰，教導得主們如何在生活與工作上善用AI，讓自己有更強大的競爭力。

歷來得主有些來自於屏東、花蓮、台東，也有不少已經畢業進入社會有穩定工作，乃至成為科技新貴的第一屆學長姐回來參加，他們很感謝鴻海獎學鯨在最需要的時候幫助他們完成學業，現在才能享有教育帶來的美好生活。

而不少參加者透過會後問卷回饋認為，成長營讓他們收穫豐碩，不僅學到最新的AI應用技巧，還學會了如何更好地管理自己的情緒，並認識了許多有類似背景的同儕，凝聚成為一起前進的生命旅伴。

交流成長營也邀請康輔專業講師胡瑋翰設計破冰團康，讓得主們快速認識彼此與建立感情，更邀請同樣自小家境貧寒，還有一位智能不足母親的學思達教育基金會創辦人張輝誠，分享他是如何從自卑少年變成渾身是刺的自大青年，再蛻變成為一位個性溫和平穩的教育專家，希望能讓可能同樣有負面情緒的得主們了解如何安頓自己。

可至鴻海教育基金會臉書、IG社群或至官網查詢「2024年鴻海獎學鯨」，了解報名資訊。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，鴻海獎學鯨得主們走到今天很不容易，展現十足的抗壓性與韌性。（鴻海教育基金會提供）

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