鳳山車站環狀道路遲未打通 高市府提配套盼最後1戶「老同仁」願搬

鳳山車站「空中鳳城」大樓，7月即將完工，但車站南側的環狀道路曹謹路，因最後1戶牴觸戶（紅線圈起處）不願搬離，遲未能闢建打通。（高雄市地政局提供）

2024/07/16 14:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鳳山車站「空中鳳城」大樓，今年7月即將完工，但車站南側的環狀道路曹謹路，因最後1戶牴觸戶不願搬離，遲未能闢建打通；據了解，該牴觸戶是市府退休員工，高市地政局提出多項安置配套照顧措施，盼基於公眾利益，牴觸戶能配合搬遷。

高市地政局表示，鳳山車站周邊85期市地重劃區內私有地，原住戶約100餘戶，配合重劃工程施工，均已完成拆遷補償搬遷，或配地建屋完成，僅剩1戶未配合拆遷，導致原規劃臨時接送區的曹謹路，遲遲無法打通，難以形成完整的環狀交通系統。

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鳳山車站目前公車停靠區及計程車招呼站，都位於曹公路上，造成爭道情形及停車亂象，上下班時段更險象環生，影響搭車旅客安全。

據了解，該牴觸戶是市府退休員工，市府努力溝通6年無果，住戶還提告市府地上物拆遷、都市計畫與市地重劃不合法的訴訟，經法院判決住戶敗訴定讞，市府在拆遷及補償上完全依法有據。

地政局強調，本案為市地重劃工程，因牴觸戶土地位於計畫道路用地上，在市地重劃後，該牴觸戶無法原地配回土地，異地配回臨15米寬的和平路，共27.7坪的建地，市府會協助媒合建築師及高雄銀行低利貸款事宜，讓牴觸戶異地重建安居。

地政局說明，依據《平均地權條例》第62-1條及《市地重劃實施辦法》第38條規定，妨礙重劃工程施工需辦理拆遷補償，為照顧拆遷戶的權益，多次拜訪溝通，釋出多項安置配套照顧措施，包括若牴觸戶同意自行拆遷，將以最優方式額外發給自行拆除獎勵金，並提供鳳山建國新城2戶（6房4廳4衛）及2年租金補貼，另會協助搬家及異地重建等。

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