減緩高溫造成民眾不適 嘉市出動洗車街降塵又降溫

當氣象署發布「橙色燈號」以上高溫警示時，嘉市環保局針對路樹遮蔽較少的道路，出動洗街車加強洗街灑水降溫。（嘉市環保局提供）

2024/07/16 14:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年夏季頻繁出現高溫，嘉義市環保局為減緩高溫造成民眾不適，當氣象署發布「橙色燈號」（高溫達36°C以上且持續3日以上）以上高溫警示時，於中午11點至下午2點，針對路樹遮蔽較少的道路，出動洗街車加強洗街灑水降溫，除有效清洗路面減少車行揚塵，也加速路面散熱，經洗街過後的高溫路面約可降低10度以上，達到降塵又降溫功效。

在全球暖化造成的氣候變遷影響下，極端高溫現象快速增加，根據衛福部統計，今年進入夏季之後，6月因熱傷害就診民眾高達741人次，較去年同期517人次增加超過4成。

請繼續往下閱讀...

而在都市的柏油路面，受太陽照射後會吸收大量熱能，使得路面的溫度增高，夏天正午的溫度更可高達攝氏60度以上。

環保局表示，根據氣象署發布資料，今年夏季頻繁出現高溫，預計到7月中旬都將是高溫炎熱天氣，該局於6月起啟動洗街兼灑水降溫機制，當氣象署發布「橙色燈號」以上高溫警示時，於正午11點至下午2點，針對路樹遮蔽較少的道路，加強洗街灑水降溫，主要目的為抑制車行揚塵，也達到環境降溫的效果，同時通知自主管理之營建工地，應進行工地周邊道路灑水，共同為環境降溫。

環保局指出，洗街車所取用的水源，皆來自嘉市水資源中心的回收水，不會造成民生用水負擔，且水體相對乾淨，每次取水前也會進行水質檢測，有效避免洗街車用水造成二次污染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法