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教育部年投11億發展課程 中小學包場電影院、辦禁抖音模擬公投

教育部年投11億發展課程，中小學課程創新五花八門，桃園市南崁國中舉辦禁止抖音模擬公投，有學生研究後認為抖音影響太大而力主禁止。（記者林曉雲攝）

教育部年投11億發展課程，中小學課程創新五花八門，桃園市南崁國中舉辦禁止抖音模擬公投，有學生研究後認為抖音影響太大而力主禁止。（記者林曉雲攝）

2024/07/16 14:43

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕生成式AI科技和少子化都對中小學教育形成挑戰，教育部一年投入逾11億元，發展學校課程與教師專業，1300多所中小學受惠，例如宜蘭縣北成國小包場電影院帶學生賞析影片，桃園市南崁國中舉辦禁止抖音模擬公投，有學生研究後認為抖音影響太大而力主禁止，也有老師寫釣魚程式三兩下騙到學生個資而展開素養課程。

全國教育局長會議今在宜蘭舉行，教育部長鄭英耀表示，美國哈佛大學最近研究生成式AI發現，使用生成式AI者特別是少數民族，可更腦力激盪而產生創意，面對生成式AI等科技快速變及少子化巨大挑戰，教育部和各地方教育局是協力伙伴，共同依上路6年的108課綱培育人才，教育部也會投入資源創新課程，使學生適性自信地學習而邁向未來。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，為協助國中小發展「以學生為主體」課程，每年挹注逾11億元經費，提供學校支持，並透過補助學校發展彈性學習課程，帶領學校教師進行共備及教學創新，以豐富學生視野。

宜蘭縣北成國小校長劉珀伶在會分享，將媒體素養列為5至6年級的校訂課程，從紀錄片及影音賞析，導入AI、剪輯、編輯等知能，讓學生透過影像紀錄及街訪，與家鄉環境深度互動；組長李易倫表示，「老師講的囉哩叭嗦，不如讓學生去看場好電影。」5、6年級學生可以觀賞「不老騎士」電影，甚至校方包場電影院，以提高學生的媒體素養。

桃園市南崁國中校長許菀玲表示，在「台灣放伴教育協會」協助下，成立包括數學、國文、自然等7個領域的媒體識讀教師社群，並聘請專家入校協助，開發媒體素養主題課程，透過識讀產品廣告用詞、新聞訊息及模擬公投活動等，培養科學態度及批判性思考，例如針對學生常用的抖音進行討論和模擬公投，有學生因此發現和了解抖音害了很多人的嚴重事件而力主禁止，課程重點是透過參與體驗，讓學生們對所學有感。

屏東縣勝利國小在1至3年級推動「交通安全小達人10堂課」，引導學生透過戲劇展演、設計闖關活動等方式，內化運用交通安全概念；苗栗國中則透過事故通報演練、桌遊、定向越野等方式，讓學生於模擬情境中，熟悉應用所學概念。

全國教育局長會議今在宜蘭舉行，教育部長鄭英耀強調，教育部和各縣市教育局處是協力伙伴，一起面對生成式AI科技及少子化的巨大挑戰，共同攜手培育人才。（記者林曉雲攝）

全國教育局長會議今在宜蘭舉行，教育部長鄭英耀強調，教育部和各縣市教育局處是協力伙伴，一起面對生成式AI科技及少子化的巨大挑戰，共同攜手培育人才。（記者林曉雲攝）

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