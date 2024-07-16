物價上揚！南投愛心好食券提高額度至100元

南投縣愛心餐食兌換券將更為好食券，並提高額度為100元。（南投縣政府提供）

2024/07/16 14:02

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府善用愛心捐款，提供遭逢急難縣民兌換餐食的「食（實）物銀行餐食兌換券」，縣長許淑華16日在縣務會議宣布，自8月1日起將改版正名為「南投縣好食券」，並因應物價上揚，每券額度從70元調高至100元，盼讓有需要的民眾吃得飽。

許淑華表示，南投縣「食（實）物銀行餐食兌換券」已發行多年，名稱較為刻板缺乏親和性，正名為「南投縣好食券」，就是要名副其實。尤其是近年來物價持續上漲，每券70元額度，已很難兌換食物吃飽，所以好食券面額也提高為100元，盼讓遭遇急難、連飽餐一頓都阮囊羞澀的縣民，獲得解困的同時，也能吃飽吃得營養。

請繼續往下閱讀...

縣府社會及勞動處長林志忠指出，即將正名為南投縣好食券的食（實）物銀行餐食兌換券，服務對象沒有硬性的資格限制，只要是縣民遭遇急難、三餐難以為繼，都可洽社勞處社會救助科、各鄉鎮市公所、各地警察分局、分駐所、派出所申請取得好食券，持往縣內的統一、全家、OK及萊爾富4家超商及楓康超市、家樂福大賣場，兌換等價的便當、麵包、白米、鮮乳、罐頭、調理包、熟食類或菜魚肉蛋類等生鮮食品，包括學生也可向學校申請取得好食券，有需要民眾可多利用。

南投縣現行餐食兌換券額度僅70元，隨著物價上揚，已無法吃飽。（資料照，記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法