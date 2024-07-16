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阿里山遊園車故障卡平交道 遊客齊力推車「團結力量大」

阿里山國家森林遊樂區遊園車7月15日故障在平交道，遊客下車協力推離平交道。（楊哆啦提供）

阿里山國家森林遊樂區遊園車7月15日故障在平交道，遊客下車協力推離平交道。（楊哆啦提供）

2024/07/16 12:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕天氣炎熱，位於高海拔的阿里山國家森林遊樂區氣溫最高21至23度，吸引許多遊客上山避暑，一輛遊園車15日上午11點突然故障，停在阿里山林業鐵路平交道，遊客下車齊力推車，阿里山林鐵沼平線列車駕駛發現立即停車，誤點3分鐘。

網路平台「脆」Threads一名網友拍下10多名遊客自車廂後方推車影片，並貼文「團結力量大，遊園車故障在平交道，幸好是在阿里山上的小火車速度很慢，有驚無險~」

阿里山林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱表示，7月15日上午11點，從阿里山車站開往沼平車站的列車行經79號平交道前，發現遊園車故障停在路線上，列車駕駛立即停車、下車交管引導，11點07分排除後，列車繼續開往沼平車站，誤點3分鐘，未影響其他班次列車。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠表示，該遊園車是委託加成交通股份有限公所營運的電動遊園車，每半年由原廠技術人員檢修保養，最近一次於2月28日辦理檢修保養。

李定忠說，經了解，車輛故障是因差速器齒輪損壞，導致輪胎帶動軸無法運轉前行，遊園車駕駛立即停車，並按下平交道緊急按鈕，確認安全後由眾人協力將車輛移離平交道，今天加成交通公司已經派員廠技師上山檢修，同時檢修其他營運中遊園車，確保遊客及乘客安全。

阿里山國家森林遊樂區電動遊園車7月15日故障，一度卡在阿里山林鐵平交道上，許多遊客合力推車解除危機。圖非故障事件遊園車。（資料照）

阿里山國家森林遊樂區電動遊園車7月15日故障，一度卡在阿里山林鐵平交道上，許多遊客合力推車解除危機。圖非故障事件遊園車。（資料照）

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