苗縣明仁國中橋牌隊再破紀錄 勇奪世界盃第三、四名

苗栗縣明仁國中橋牌隊選手彭毓蓁（左起）、邱歆偉、張以諾、賴子明、呂濬博、黃映瑄組成U16隊，參加世界青年橋藝錦標賽奪得第三名佳績，與帶隊教練鍾仁謙（右）共享榮耀。（明仁國中提供）

2024/07/16 13:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2024第8屆世界青年橋藝錦標賽昨（15）日團體賽比賽結束，由苗栗縣明仁國中10名學子組成的U16隊與360隊，分別擊退地主隊波蘭、中國以及眾多強隊，奪得第三名、第四名，寫下台灣參加世界盃以來，U16組最佳成績。

第8屆世界青年橋藝錦標賽13日起在波蘭樂斯拉夫舉行，U16組共有來自各國菁英的30隊參加。明仁國中派出10位選手，組成U16隊與360隊兩隊，在初賽激烈賽事中，脫穎而出，取得15日的決賽資格，並於決賽中擊退強敵，分別奪得第三、四名的佳績。

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明仁國中指出，台灣參加世界盃U16組成績，最佳紀錄為去年明仁國中選手領軍的第五名，今年再上層樓，囊括第三、第四名，為台灣有史以來最佳成績。

這次參賽選手U16隊為呂濬博、黃映瑄、彭毓蓁、邱歆偉、賴子明、張以諾，取得世界盃第三名，360隊為吳隆昍、張耕睿，陳子維，吳晉宇，取得第四名。

參賽的U16隊與360隊在今年5月泰國曼谷第9屆亞太地區橋藝錦標賽也取得銀牌、銅牌，這次再獲得世界盃佳績，消息傳來，全校師生與有榮焉！

明仁國中校長湯慧敏感謝縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、議長李文斌，以及苗栗市長余文忠大力支持，也感謝帶隊的中華民國橋藝協會秘書長鍾仁謙教練，及教練溫振琴、邱宏宬、賴來汶、薛家鳳、徐政彥、楊欣龍等。這次出國經費龐大，也感謝長春石化有限公司、味群企業的贊助。

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