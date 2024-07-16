入住礁溪知名酒店疑遭蟲咬 宜縣衛局要求加強清消

張先生帶妻小入住礁溪知名酒店，自己的手腕疑似被跳蚤咬。（圖由張先生提供）

2024/07/16 12:41

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台北市張先生13日帶著妻小入住礁溪老爺酒店，15日退房前發現自己手腕及1歲女兒的大腿均有蟲咬痕跡，隨即向業者反應並通報衛生相關單位，宜蘭縣衛生局獲報派員稽查，現場目視尚無發現相關病媒，但已要求業者加強清消。飯店回應，當下立即給予關心，該房目前暫不對外銷售，會持續與消費者聯繫並提供協助。

張先生指出，13日帶著老婆與1歲大女兒入住礁溪老爺酒店，2晚共計花費2萬3千多元，15日準備退房前，發現自己的手部及女兒大腿均遭蟲咬，懷疑是跳蚤，認為飯店衛生不潔。

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張先生說，當下向飯店反應但未獲積極處理，僅收到一盒價值約200元的牛舌餅禮盒，下午返回台北隨即赴長庚醫院就診，醫師說因無抓到蟲體，無法判定是被哪種蟲子叮咬，但手腕3個咬痕疑似與跳蚤叮咬行為模式比較接近，女兒大腿則疑似是被另種蟲體叮咬。

宜蘭縣衛生局表示，15日接獲民眾投訴，同日下午1時派員到場，依宜蘭縣營業衛生管理自治條例進行稽查，該客房剛退房待整理中，現場目視尚無發現相關病媒，已責請業者加強該客房及寢具的清潔消毒，並落實衛生自主管理，另把業者列為重點稽查對象，會加強定期及不定期稽查，維護消費者健康權益。

業者回應，當下收到反應立即給予關心，也詢問是否需要送醫，但消費者婉拒表示自行擦藥即可，因此尊重消費者決定；飯店每個月都會固定進行大規模消毒，12日剛完成相關作業，保險起見該房會進行更高規模清消，且暫時不對外銷售，並將持續與消費者保持聯繫提供協助。

陽明交大醫院皮膚科醫師周威廷分享，建議民眾入住飯店後，先檢查床單、床底或牆壁角落等陰暗、濕氣重的地方，仔細檢視房間清潔度，若發現相關蟲體立即反應，不慎被叮咬出現紅腫、搔癢等狀況，可稍微冰敷舒緩症狀後就醫，過程則應避免抓破傷口，降低感染風險。

張先生帶妻小入住礁溪知名酒店，1歲女兒的大腿疑似被蟲咬。（圖由張先生提供）

酒店相同房型，非當事者入住房間。（民眾提供）

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