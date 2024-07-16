豐原火車站店鋪招商 今年暑假幾近滿招

豐原火車站一樓店面業者強調已經滿招。（記者張軒哲攝）

2024/07/16 12:15

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原火車站近年落成後，新穎的現代車站建築，讓站前商圈與市容煥然一新，前年火車站東側的轉運中心大樓落成，成為台中市山線豐原、后里與東勢地區交通樞紐。近年豐原火車站一樓與二樓店鋪委外經營，可見業者懸掛布條招商，外界質疑一樓店面冷清。委外廠商今日指出，除2樓202店面因原經營店家移地展店尚在招商中外，其餘1、2樓店面均已有業者進駐經營或正在裝潢即將開店營運。

豐原火車站一樓與二樓商店委外經營，得標廠商負責2樓商店及1樓103至110商店招商。廠商今日指出，目前商場招商情形，除2樓202店面因原經營店家熊讚古早味餐飲移地展店尚在招商中外。其餘1、2樓店面均已有店進駐經營。

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廠商指出，201狸小路精緻西點蛋糕營業中、202原熊讚便當店移地營業招商中、203無人智慧商店營業中、204按摩休閒小棧己洽妥待簽約預定8月中開始營業；103、104夾娃娃機店營業中、105美容美甲店營業中、106墨西哥捲餅店己簽約裝修中預定7月底前開始營業、107日式糰子店營業中、108 扭蛋店營業中、109選物夾娃娃機店營業中、110韓式料理已洽妥待簽約預定8月底前開始營業。

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