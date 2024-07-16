終結「3鐵孤兒」！鹿港五星級轉運站建照准了今年動工

彰化縣政府規劃5年的鹿港轉運站，可望今年動工興建。圖為建物設計意象。（圖縣府提供）

2024/07/16 10:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕歷經5年規劃，彰化縣鹿港轉運站結合五星級旅館的開發案終於有了突破性進展，工程建照已經核准，今年內動工，工期預計5年，可望在2029年前啟用。

彰化縣鹿港鎮素有「3鐵孤兒」之稱，沒有火車、高鐵及捷運。為改善交通，彰化縣政府規劃興建地上10層、地下1層的複合式旅館及公車轉運站，並以新建營運移轉（BOT）方式招商，5年3次流標後，2023年7月終於以12.4億元簽訂投資契約，縣府隨後完成用地點交，投資商繳交1000萬元開發權利金，宣告正式取得55年的興建營運權（5年興建加50年營運），並於本月核准建照，預計今年動工。

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這項投資由「上京成股份有限公司」承接，公司由國際車燈大廠帝寶工業總裁許敘銘，以個人名義號召10多位企業家合資成立公司。

從去年7月繳交開發權利金後，開發腳步加速推動，公司提出投資執行計畫書，縣府把開發權金依照土地持分土地的比例，分配給財政部國有財產署，之後，也拆除占用基地的建物，化解土地爭議問題，投資商也在上個月申請工程建照，這個月通過審核，順利取得建照。

建設處長劉玉平表示，按照規定，投資商應在今年底前動工。

轉運站基地位於建國路上，原為鹿港鎮建國段的公有住宅區，現變更為轉運專用區，佔地3000坪。規劃中的轉運站將包含1棟地下1樓、地上10樓的五星級旅館，並結合1、2樓的客運轉運車站，內含轉運站、月台及藝術候車大道。旅館大樓則規劃有客房、特色餐廳、宴會廳、泳池、酒吧、私人會所和文化市集。

轉運站基地位於建國路上，原為鹿港鎮建國段的公有住宅區，已變更為轉運專用區，佔地3000坪。（記者張聰秋攝）

鹿港轉運站基地位於建國路上，四周有旅館和鹿港亞太渡假村，將來轉運站結合五星級旅館興建完成後，將讓該區成了休閒與商務旅館新聚落。（記者張聰秋攝）

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