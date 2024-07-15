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台中巨蛋及漢神洲際購物中心吸車潮 打通庄美街接后庄北路明年通車

台中巨蛋及漢神洲際購物中心吸車潮，中市打通庄美街接后庄北路明年可通車。（圖：市政府提供）

台中巨蛋及漢神洲際購物中心吸車潮，中市打通庄美街接后庄北路明年可通車。（圖：市政府提供）

2024/07/15 21:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北屯區人口破30萬人，是全市29區中最大行政區，考量北屯區包括台中巨蛋與台中漢神洲際購物中心均已動工，加上14期重劃區開發人口大量移入，均將為周邊交通帶來巨大流量，台中市建設局規劃將庄美街打通以銜接后庄北路，全長130公尺，日前已動工，預計明年1月上旬完工，將可提升14期重劃區路網完整性。

建設局長陳大田指出，北屯區14期市地重劃區內開發完成後，因部分區內道路未能與區外縫合銜接，形成無尾路，影響地區往來便利性，因此市府逐年編列預算辦理聯外道路開闢，促進區域發展及交通便利；這次辦理「北屯區庄美街（細12M-13）銜接后庄北路開闢工程」，將庄美街打通後，往東可銜接至庄德街，往西可銜接至台1乙線中清路二段，且與后庄北路銜接，可紓解周邊交通車流，促進區域發展便利。

陳大田指出，另為打造行人友善道路，庄美街打通銜接后庄北路開闢作業將分別設置1.8及2.9公尺寬人行道；「北屯區庄美街（細12M-13）銜接后庄北路開闢工程」工程全長130公尺，包含庄美街打通寬度12公尺及銜接后庄北路寬度25公尺，共編列預算約8586萬元，已在7月10日開工，預計明年1月上旬完工，打通14期重劃區聯外交通瓶頸，加速都市縫合，讓民眾交通更便利。

台中巨蛋及漢神洲際購物中心吸車潮，中市打通庄美街接后庄北路明年可通車。（圖：市政府提供）

台中巨蛋及漢神洲際購物中心吸車潮，中市打通庄美街接后庄北路明年可通車。（圖：市政府提供）

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