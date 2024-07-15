高粱採種首度公私協力 確保今年高粱1500公頃種植所需

學甲區農會採種田區生育良好，並搭設防鳥網避免鳥害。（圖由種苗場提供）

2024/07/15 13:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部推動國產高粱，生產的高粱更交由金門酒廠生產「一穀作契」高粱酒備受好評，為讓育種更穩定，農業部種苗場和國產高粱主要產區台南學甲農會合作，以公私協力方式採種，讓種原生產穩定並可供今年全數契作種植所需。

純糯釀酒高粱「台南8號」由台南農改場所選育，農業部於2021年起和金門縣府合作，媒合學甲農會等高粱主要產區和金門酒廠簽約契作，再台灣保價契作種植，金酒也在去年8月推出首支高粱原料百分百台灣契作生產的「一穀作契」金門高粱酒，種苗場表示，為確保台南8號高粱種子穩定供應，從去年高粱秋作時就開始和學甲農會合作公私協力採種，所採得的種子可供應今年1500公頃推廣種植高粱面積所需。

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種苗場科長陳哲仁進一步說明表示，國內的雜糧因為農民種植品種多元，採種通常都是由民間自行進行，採種公私協力共同進行是第1次，主要是因為國內高粱種植都採契作，並且品種都是台南8號，加上國內高粱採種已經有30幾年的斷層，因此種苗場輔導農會採種技術，由種苗場派員及出借移動式乾燥設備，並現場提供技術輔導參與設備調校，待種穗完成乾燥脫粒後，送交種苗場作進一步精選分級，成品種子生產發芽率達92%。

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