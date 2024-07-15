通過迪士尼5頻道替補案遭自家委員轟放水 NCC：尊重不同意見

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2024/07/15 10:58

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衛視中文台退出台灣 委員指遞補頻道NCC罔顧人民權益

〔記者蔡思培／台北報導〕迪士尼集團今年元旦起終止經營國家地理頻道等5個有線電視頻道，國家通訊傳播委員會（NCC）同意由BBC Earth、韓國娛樂台KMTV、amc最愛電影等頻道遞補。不過2位NCC委員今發聲明指，部分遞補頻道缺乏台灣在地內容，部分替補頻道有接近一半民眾不滿意，估計1年有7.2億價差數流入系統業者與代理商口袋，批評NCC放水獨厚業者利益，不為消費者權益把關。

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NCC副主委翁柏宗表示，委員會是合議制，是依照多數委員意見做出決議，對於2位委員提出不同意見書，NCC也尊重。

迪士尼集團旗下國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold及STAR World等頻道自今年元旦結束經營，電視系統經營者也推出遞補頻道方案，包括BBC Earth、韓國娛樂台KMTV、CATCHPLAY電影台、amc最愛電影、BBC Lifestyle Channel、華藝MBC綜合台等頻道。NCC在6月27日開會考量新進頻道短期內在製播資源與規模都難比擬原迪士尼等頻道，同意讓頻道上架，但未來須提出收視調查資料與頻道授權成本，作為地方政府費率審查依據。

不過NCC委員林麗雲、王維菁今天發表不同意見書，認為NCC決議犧牲消費者權益、獨厚業者利益，不利台灣有線電視及在地影視內容發展。2位委員表示，原頻道中的衛視3台（衛視中文台、衛視電影台、衛視合家歡台）是針對台灣觀眾與市場量身打造，但遞補頻道多以國外觀眾為服務對象，缺乏以台灣觀眾為考量之在地內容，犧牲台灣觀眾收視權益、收視習慣及文化權利。

兩位委員表示，遞補頻道的收視率及消費者滿意度不理想，KMTV收視率僅原頻道衛視中文台收視率的30%至50%不等，MBC收視率僅衛視中文台的15%，amc電影台收視率僅STAR Movies Gold的40%。另有接近一半以上民眾不滿意做為衛視中文台與STAR Movies Gold遞補頻道的KMTV及amc電影台。

林麗雲、王維菁也說，此案下架頻道與遞補頻道在授權金金額上差距極大，迪士尼下架的5頻道每戶每月原授權金為22元，但遞補頻道組市場行情每戶每月約8元，估計1年有7億2950萬元價差數流入系統業者與代理商口袋，未退還消費者，NCC也未要求業者或地方政府調降收視費，遞補頻道又與原頻道有明顯落差，NCC與業者實已將消費者當成了凱子。

林麗雲、王維菁批評NCC決議之附負擔對遞補頻道無強制力，遞補頻道也未具體承諾對本國在地內容投資之提升或明確可行之投資方案。2位委員認為，NCC不應同意通過原衛視中文台及STAR Movies Gold遞補頻道，因頻道在屬性定位、收視表現、消費者滿意度、投資規模均與原頻道落差太大。

林麗雲、王維菁認為NCC應給系統經營者3個月緩衝期間商談遞補頻道、處理既有頻道合約與完整進行頻道轉換技術等因素，系統經營者應在今年9月30日前向提出原遞補頻道以外頻道方案，並提出營運計畫變更申請。

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