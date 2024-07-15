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衛視中文台退出台灣 委員指遞補頻道NCC罔顧人民權益

NCC委員王維菁。（資料照）

NCC委員王維菁。（資料照）

2024/07/15 10:16

〔財經頻道／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（簡稱NCC）委員王維菁及林麗雲今日上午共同出具「不同意見書」，針對衛視中文台等五個頻道退出台灣，NCC涉嫌放水，罔顧民眾權益，王維菁呼籲有線電視費用應減收，以彌補民眾權益。

國家通訊傳播委員會第1125次委員會，對於國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold及STAR World等5台退出台灣申請案，委員會決議以附負擔通過本案。

王維菁與林麗雲花2個星期，寫就「不同意見書」，據指出，這5個頻道之遞補攸關消費者權益、臺灣有線電視品質與競爭力以及臺灣影視文化生產，5個頻道之中的衛視三台（衛視中文台、衛視電影台、及衛視合家歡台）是為台灣市場與觀眾所規劃，深受台灣觀眾喜愛，歷年來投資自製內容，也與台灣影視團隊合作，製播一定規格與規模之臺灣在地內容。

據不同意見書指出，認為NCC 之決議不但未保護消費者權益，還明顯犧牲消費者權益、獨厚業者利益，且不利台灣有線電視及在地影視內容之發展。主要理由如下：

一、部分遞補頻道與原頻道之屬性定位、對本地內容投資、整體投入資源規模以及頻道品質差距太大，NCC 卻選擇忽視。

二、從遞補頻道收視率及消費者滿意度來看，消費者均不買單，但NCC 仍舊不管。

三、原頻道與遞補頻道龐大的授權金價差全數流入業者口袋，並未退還消費者，或調降有線電視費率，對消費者極不公平。

四、NCC 決議之附負擔繼續放水，未對遞補頻道之內容投資或內容品質提升有任何具體或實質要求，損害有線電視品質、產業發展與消費者權益。

五、相關決議對在地影視內容生產及投資造成負面影響，不利臺灣影視文化。

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