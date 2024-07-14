華航睽違16年重飛西雅圖 首航搭載率95％ 近半是轉機客

華航今日晚間重啓停飛16年的台北、西雅圖航線，也代表華航拓展北美版圖 ，成為華航往返美洲的第六個直航據點，為歡慶這重要里程碑，晚間啓航儀式包括華航董事長謝世謙（右二）、總經理高星潢（右三）親臨桃園機場登機門慶祝活動與旅客同樂。（記者姚介修攝）

2024/07/14 23:53

〔記者姚介修/桃園機場報導〕華航今日晚間重啓停飛16年的台北、西雅圖航線，也代表華航拓展北美版圖，成為華航往返美洲的第六個直航據點，為歡慶這重要里程碑，晚間啓航儀式包括華航董事長謝世謙、總經理高星潢親臨桃園機場登機門慶祝活動與旅客同樂。

同時儀式活動也邀請桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、交通部觀光署主任秘書方正光、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟也特別出席，共同見證中華航空拓點北美的新篇章。

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華航今天也特別將登機門打造為美式戶外風格，現場設置旅客專屬的西雅圖打卡背板，將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點設計同框，在出發前即可感受西雅圖的獨特魅力，吸引旅客拍照留念。

A350西雅圖啓航禮包也是由董事長謝世謙及總經理高星潢在旅客登機前致贈旅客，華航與米其林三星頤宮中餐廳合作，在7月推出全新季節菜單，台北-西雅圖航班全艙等旅客皆能品嘗星級料理。

華航以新世代長程航線主力機種 A350-900 客機執飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位，讓往返台美旅客有更多元舒適的飛行選擇。14日開航的華航台北直飛西雅圖航線，306席機位坐了291席，達9成5，有近半是東南亞到美國的轉機客；這也是華航往返美洲第6個直航據點。

台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航5班，台北飛往西雅圖CI022於晚間23：30自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19：50抵達；西雅圖飛往台北CI021則於凌晨01：40起飛，台灣時間隔天上午05：05抵達桃園機。

華航今日晚間重啓停飛16年的台北、西雅圖航線，也代表華航拓展北美版圖 ，成為華航往返美洲的第六個直航據點。（記者姚介修攝）

華航特別將登機門打造為美式戶外風格，現場設置旅客專屬的西雅圖打卡背板，將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點設計同框，在出發前即可感受西雅圖的獨特魅力，吸引旅客拍照留念。（記者姚介修攝）

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